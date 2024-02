La Ribeira Sacra gallega acogerá en marzo un taller de Julio Llamazares sobre la literatura y paisaje

La Casa Grande de Rosende, al borde de los cañones del Río Sil, en pleno corazón de la Ribeira Sacra gallega, acogerá del 15 al 17 de marzo un taller de campo con el escritor leonés Julio Llamazares, que disertará con los participantes sobre la relación entre la literatura y el paisaje, y sobre la importancia de este último en la vida de las personas.

La propuesta está promovida por 'La Plantación. Encuentros y Conocimiento', una iniciativa privada liderada desde hace una década por Elisa Pereira en Ourense, que promueve variados proyectos culturales en torno a disciplinas como la fotografía, el cine, la literatura y el pensamiento, prestando también atención a otras áreas como el diseño gráfico, la ilustración y la música.

El taller con Julio Llamazares estará dividido en cuatro partes. En la primera sesión, el viernes 15 por la tarde, los asistentes se presentarán y conversarán a partir de la lectura del texto ‘El espejo del alma. Una meditación sobre el paisaje a partir de un cuadro de Juan Manuel Díaz-Caneja’. La segunda sesión tendrá lugar el sábado 16 por la mañana y arrancará con la proyección del capítulo de la serie de TVE ‘Esta es mi tierra’, dedicado al autor de ‘La lluvia amarilla’, para conversar después sobre la influencia de los paisajes de los participantes en el taller en su sensibilidad y en su imaginación.

La tercera sesión, ese mismo día pero ya por la tarde, arrancará con la proyección de la película ‘Eloxio da distancia’, coescrita y codirigida en 2007 por Felipe Vega y el propio Llamazares en A Fonsagrada, Lugo. En esa sesión se hablará de las distintas maneras de percibir el paisaje por cada persona. Y el domingo 17 por la mañana concluirá el taller con la presentación de ‘El eco de la montaña’, el proyecto educativo desarrollado por el IES de Boñar (León) a partir de la novela del leonés ‘Distintas formas de mirar el agua’ (2015), que constituye un ejemplo de cómo fusionar literatura y paisaje, y de cómo acercar ambas realidades a los alumnos y al público en general.

Para participar en las jornadas, los interesados deben matricularse en la página web de La Plantación (laplantacion.info). Las plazas son limitadas “por riguroso orden de inscripción” y tienen un coste de 399 euros por persona (el precio incluye el coste del taller, más el alojamiento en habitación doble compartida en pensión completa, y un pequeño catering gratuito durante el taller). Las inscripciones deben realizarse antes del 1 de marzo, si bien a partir de esa fecha sería preciso consultar la disponibilidad para confirmar la asistencia.

El objetivo del taller, según confirma a Ical Elisa Pereira, es conversar sobre literatura y tratar de entender la importancia del paisaje en ella, y en la vida en general. Está dirigido a cualquier persona con interés en la literatura, en la escritura, en el paisaje, y no es necesario tener experiencia previa en escritura, más allá de “las ganas de aprender a charlar sobre la creación literaria”. De manera opcional, quien lo desee podrá mostrar a Llamazares durante el taller sus propios trabajos literarios.

Un libro delicioso

Por otra parte, Nórdica Libros acaba de devolver a las librerías en una edición deliciosa ‘El valor del agua’, un volumen de Llamazares que vio la luz por primera vez en 2011 de la mano de Los Cuatro Azules, sello especializado en literatura infantil y juvenil. Las palabras del leonés aparecen acompañadas por los cálidos dibujos del oscense Antonio Santos, que ya ilustró la primera edición de este trabajo, que se encontraba descatalogado actualmente.

En ‘El valor del agua’, un niño llamado Julio contempla cómo su abuelo va envejeciendo en un lugar que no es su casa, recordando lo que dejó atrás: amores, trabajo, naturaleza y sobre todo la pérdida de un pueblo inundado por el agua. El encuentro entre la vejez y la niñez llegará cuando el abuelo ceda un legado muy especial al niño: un puñado de una tierra desaparecida que él guardó siempre. Entre sus páginas no hay florituras, sino verdad, la de un espectador que ha visto cómo un mundo ha quedado atrás sin nostalgia, sino con la fuerza de lo que debe ser recordado para que no se pierda definitivamente.

Julio Llamazares nació en el desaparecido pueblo leonés de Vegamián en 1955, poco antes de que el pueblo quedase inundado por el embalse del Porma. Tras la destrucción de su pueblo, se mudó con su familia a Olleros de Sabero, en la cuenca carbonífera de Sabero. Su infancia en ambos enclaves ha atravesado toda su obra, que se expande desde las novelas hasta el periodismo, pasando por la poesía, los libros de viajes o el cine.

Antonio Santos se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Desde 1976 ha participado en más de setenta exposiciones individuales. Además de escultor y pintor, desde el año 2000 se dedica a la ilustración de libros infantiles. Su obra ha sido distinguida con el premio a la obra mejor editada durante el año 2017 en la categoría de 'Libros infantiles y Juveniles' por ‘Cuentos de la selva’ (Nórdica Libros), el Premio Daniel Gil al mejor libro infantil 2003 y el segundo Premio Nacional de Ilustración 2004.