El pianista Daniel Pereira interpreta este domingo sonatas de Beethoven en la Sala Eutherpe de León

La Sala Eutherpe de León acoge este domingo 11 de junio a las 19.30 horas el concierto de piano solo del pianista Daniel Pereira. Las entradas, en concepto de donativo, cuestan 5 euros. Pereira interpretará sonatas de Ludwig van Beethoven.

El intérprete es un profesor e investigador natural de O Carballiño (Ourense) que se graduó en Estados Unidos con un Doctorado en Artes Musicales en la Universidad de Maryland, un Máster en Música en la Universidad de Hartford y un Diploma de Artista en la Universidad Estatal de Nueva York, después de haber finalizado el Grado Superior de Piano en el Conservatorio Superior de Vigo.

Obtuvo los premios Moses Haltzmark, Hartt Alumni, Evelyn B. Storrs y el Extraordinario Fin de Grado Profesional.

Asimismo, su tesis doctoral consistió en los preludios completos para piano de Alexander Scriabin, sobre los que lanzó un doble disco en el año 2020 para Odradek Records, y ofreció una serie de conferencias y conciertos en Estados Unidos, Brasil y España.

De la interpretación de Pereira en este disco, la revista Melómano destacó su “pianismo realmente delicioso”, mientras que la publicación y Ritmo señalaba que “nos ofrece lo mejor de sí tocando el alma de cada obra”.

Formado en festivales y masterclasses en España, Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Suiza, República Checa, Brasil y Estados Unidos, también ha aparecido en televisión y radio en España, Brasil, Luxemburgo, Italia, Portugal y Estados Unidos.

En su trayectoria musical también ha participado como profesor, artista invitado y ponente en el Festival & Masterclass Eurocity Tui-Valença (IKFEM) y ofrece masterclasses en la Turtle Bay Music School en Nueva York y en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil.

Por otra parte, ha realizado una extensa investigación sobre pianistas del pasado, antiguas y actuales grabaciones y escuelas de interpretación en la única institución de su tipo en el mundo, los International Piano Archives at Maryland (IPAM) en los Estados Unidos, con la que colabora desde el año 2021, publicándole mensualmente su proyecto 'Tradiciones Pianísticas', así como en Melómano Digital en España.

En 2022, la revista inglesa International Piano publicó el artículo 'Rooted in Tradition' sobre este proyecto.

También ha publicado el libro 'We Can't Always Play Waltzes' para la neoyorquina Carl Fischer, junto con el prestigioso oboísta Bert Lucarelli. Es coeditor del proyecto Notas de Compositor, para la Universidad del Estado de Minas Gerais y colabora escribiendo notas de programa de concierto para la Orquestra Vigo 430 y el festival Camiños Sonoros.

En su intensa trayectoria ha sido director artístico de los Festivales Internacionales de Piano Conde de Gondomar y codirector del Vianden International Music Festival en Luxemburgo, entre otros logros.

Domingo 11 de junio. 19.30 horas

Sala Eutherpe de León. Calle Alfonso V, 10

Entradas: donativo de 5 euros