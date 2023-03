La Perra Blanco Trío ofrece el viernes un concierto en la cafetería del campus univeritario de León

La Cafetería 1 del Campus de Vegazana de la Universidad de León acoge, una semana más, un nuevo concierto, esta vez de la mano de La Perra Blanco Trío.

El grupo, nacido en el año 2017 en el sur de Andalucía, concretamente en el sur de Cádiz, está liderado por Alba Blanco (cantante y guitarrista). Blanco, inspirada en la música de los años 50 ha creado este grupo con influencias de música negra como el rhythm and blues o gospel como de música blanca como hillbilly, rockabilly o el country.

En la actualidad, la formación con la que suele actuar está formada por reputados músicos, como son el contrabajista Guillermo González y el batería Jesús López. La agrupación está inmersa en la gira de presentación de su nuevo disco 'Won't you come on'.

El concierto arranca a las 20.30 horas, con las entradas a cuatro euros, la mitad para la comunidad universitaria, que se pueden recoger 15 minutos antes del inicio de la actuación en la propia cafetería.