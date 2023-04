Néstor Hernández presenta el lunes su antología sobre la obra de Antonio González de Lama en el ILC

La Sala Región del Instituto Leonés de Cultura acogerá el lunes, a las 19.30 horas, la presentación del libro ‘Antonio González de Lama. Antología de su obra’, del que es autor Néstor Hernández y que ha sido editado por eolas&menoslobos dentro de la colección Ursa Maior.

“Los recuerdos, si no se apoyan en elementos palpables, acaban desapareciendo. D. Antonio G. de Lama escribió mucho, pero no publicó ningún libro, y quienes le conocieron ya no abundan”, señala el autor, quien explica que el objetivo de la antología, “variada en temas, etapas y estilos”, pretende “mantener su memoria de extraordinario crítico, atento periodista y buen escritor, dotado de una gran sensibilidad que expresó en muchos textos en prosa y también poéticos”.