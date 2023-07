La música de cuerda protagoniza la agenda del fin de semana en La Térmica Cultural

La Térmica Cultural de Ponferrada recibe el mes de julio con una programación cultural para el fin de semana cargada de música tradicional e internacional así como de sonidos de violín, violonchelo y guitarra desde el viernes al domingo.

El viernes 7 de julio a las 19.30 horas en La Térmica Cultural tendrá lugar la actuación del Dúo Aura. Los jóvenes Marcos Arregui y Hugo Núñez presentan su proyecto musical conjunto y expresarán los sentimientos evocados por las diferentes tradiciones musicales del mundo a través del seno de la música culta. Marcos, a la guitarra, y Hugo, a la flauta travesera, interpretarán siete canciones populares españolas y 'L’Histoire du Tango' (Argentina), 'Look at the Big Birds' (Serbia) y 'Romanian Dances' (Rumanía).

A la misma hora, a las 19.30 horas, el sábado 8, Sandra García y María Ampudia actuarán en La Térmica Cultural. Las creadoras de Binomio Nómada, un proyecto inclusivo que combina canciones, poemas y lenguaje de signos, tratan en sus versos y letras todo tipo de temas de corte social y reivindicativo como el feminismo, la igualdad, la despoblación o el medio ambiente.

El domingo 9 a las 12 horas, llega el turno de The Duellist, un proyecto musical que combina violín, violonchelo y guitarra. The Duellist comenzará con un repertorio de música clásica, para después continuar con bandas sonoras de películas, obras populares del folclore mundial, e incluso el rock.

Estas actividades están promovidas por el programa cultural Dinamiz-ARTj y, como a lo largo de todo el programa, son gratuitas. Dado el aforo limitado, para asistir es necesaria reserva previa en la web www.latermicacultural.es/agenda o en la recepción de La Térmica Cultural.