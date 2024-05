La mítica banda americana The Crawdaddys cierra gira española en El Gran Café de León este sábado

El sábado 18 de mayo, dentro de una nueva edición del Lex Dance by Alhambra, en cuyo seno además se presentará el cartel del festival León es Acción en Septiembre (para el que se sortearán dos abonos dobles), se servirá en el escenario de El Gran Café de León el plato fuerte a una banda mítica, The Crawdaddys (San Diego, USA), que tocan por primera vez en León, de hecho cerrando una exitosa gira española.

Se trata del grupo pionero del garage revival en los 70,s. Tal es así que la mayoría de las bandas que surgieron a partir de ellos en esa escena están influenciados por The Crawdaddys, porque ellos fueron los primeros, mucho antes que Lyres, Chesterfield Kings o Fuzztones.

El evento empieza a las 21.30 horas, con apertura puertas 21.00, y las entradas anticipadas están disponibles por 18 euros en El Gran Café de León, Móngogo, Elektra y Discos Lizard, precio que sube a 22 euros en taquilla. Para abrir la noche subirán al escenario The Fuzzy For Her, banda Burgalesa de garage-psych, y al término de la actuación de The Crawdaddys habrá una pinchada en la parte de arriba de El Gran Café con Mike Móngogo, Constan Chao, Carlos Yugueros y Cheche a los platos.

La banda americana acude a León con formación original, Ron Silva, Peter Meisner, Jack Rivera, y tres añadidos de lujo: Victor Peñalosa a la bateria (The Zeros, Flamin'Groovies), Marc Capelle al teclado (The Kinetics ), y Ray Brandes, vocalista de los miticos Tell-Tale Hearts.