'León por ti', nace un himno de rock que se nutre del sentimiento por la ciudad

La banda leonesa rock-punk Deshonra acaba de publicar un ‘single’ de su nuevo trabajo ‘Versos malditos’ con el que pretende realizar un homenaje a la capital. Bajo el título ‘León por ti’, que hace alusión a un viejo tema del cancionero regional leonés pero del que no queda más que el nombre, el grupo quiere “entregar a los cazurros y cazurras un himno rockero y urbano para el sentimiento de una nueva generación”. Se trata, dicen, de “un tema nacido de la añoranza en la distancia y que rinde tributo a sus gentes, calles y bares”.

Deshonra ofrece “un honesto tributo a León para dar algo nuevo con lo que brindar y corear, acompañando esos dulces momentos de noches y tardes por el Húmedo. León por ti y para ti, para que suene con fuerza en tus calles para toda la eternidad”, señalan desde la formación.

“Cuatro versos te dedico y el latir de mis entrañas, unas letras que hoy escribo, con un nudo en mi garganta. Yo no sé cantar sin verte, ni reír si no te tengo. Si me sacan de León, me siento morir por dentro”, dice en sus últimas líneas la canción que ya puede escucharse en Spotify y Youtube. Lo dejamos bajo estas líneas.