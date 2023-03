León aprueba la convocatoria de la 49ª edición del Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León aprobó este viernes la convocatoria pública de la 49ª edición del Premio Nacional de Poesía Antonio González de Lama. La Concejalía de Acción y Promoción Cultural prepara un año más este certamen que cuenta con un premio de 6.000 euros y al que pueden optar personas mayores de 18 años que no hayan sigo ganadores del premio en sus últimas cinco convocatorias.

Los trabajos deberán ser inéditos y no haber obtenido ningún premio en concurso de poesía previamente fallado y no podrán ser traducción ni adaptación de otras obras. Serán de temática libre y con una extensión no inferior a 500 versos ni superior a 1.000. El plazo de admisión de los queda abierto desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León y concluirá el día 30 de junio de 2023. Las bases de la convocatoria determinan que las obras deberán presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León.