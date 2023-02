El grupo sueco Stew se sube este jueves al escenario de El Gran Café de León

El Gran Café de León acoge el jueves 9 de febrero al grupo Stew en un concierto que comenzará a las 21.30 horas y que hará retroceder a los años 60 o 70 con su sonido hard blues rock.

Este power trío muestra sus habilidades para escribir grandes canciones e invocar el poder todopoderoso del riff en su último sencillo 'Heavy Wings', el primero de su nuevo álbum “Taste”.

El guitarrista Nicklas Jansson afirma: “Heavy Wings se basa en un riff fuerte y maravilloso que se me ocurrió en el local de ensayo. Mientras estábamos en el estudio, lo modificamos un poco y cambiamos el coro para hacerlo más melódico”.

La banda también siguió con su tradición de grabar el video del tema en vivo y en el estudio, convirtiéndolo en una versión más orgánica de la canción y, por lo tanto, la versión del video es diferente a la versión grabada en el álbum/sencillo.

Stew es un poderoso trío procedente de Örebro, Suecia, que comenzaron a tocar juntos a fines de 2017. La banda se inspira en las grandes bandas de blues y rock duro de los años 70, donde se trataba de hacer música sin pretensiones. Al trío rockero y compacto le encanta expresar sus emociones a través de los amplificadores, la batería y los micrófonos.

En la voz y el bajo, está Markus Åsland, con su gran voz conmovedora y melodías fuertes. En la guitarra vibrante y expresiva está Nicklas Jansson, y en la batería maravillosa y de buen gusto Nicklas Dahlgren.

Poco después de autoeditar su primer EP “Hot”, Classic Rock Magazine se puso en contacto con ellos y seleccionó el tema “Might Be Keeping You” para la edición de Best Of The Year. El EP recibió mucha atención por parte de todo el mundo.

En octubre de 2019, Stew lanzó su álbum debut de larga duración en Ripple Music (EE. UU.) y a principios de 2020, la banda realizó una gran gira alemana, que fue muy bien recibida por el público y tenía planeada una segunda para el verano de 2020. Lamentablemente esta última fue cancelada debido al Coronavirus.

Stew han lanzado su segundo álbum de larga duración, titulado “Taste”, en UPRISING! Records. La banda pasó la mayor parte de 2020 grabando y escribiendo las canciones. Según los propios miembros, han dedicado más tiempo al disco para mejorar cada detalle en la composición de canciones, así como en la producción y la grabación en el estudio. Con este álbum, Stew encara su futuro de una manera más profesional.