El grupo Miranda And The Beat aterriza en León para ofrecer un concierto de rock en el campus de Vegazana

La Cafetería 1 del Campus de Vegazana de la Universidad de León será escenario el viernes 9 de junio a partir de las 20.30 horas de un concierto ofrecido por la banda neoyorquina Miranda and The beat, una banda de Rock and Roll, en mayúsculas y con todo lo que el término pueda conllevar.

Recogiendo una clara influencia de la música del rock tradicional: The Dirt Bombs, The B-52's, MC5 y Ronnie Spector, Miranda And The Beat emergen desde una clara apreciación de los grandes nombres pero sin limitaciones tradicionalistas.

Surgen en la ciudad de Nueva York en 2018, y durante estos años el grupo ha ido demostrado que, a través de unas grandes composiciones y actuaciones en directo, son considerados la nueva sensación dentro de las bandas neoyorquinas y una renovación a la energía del rock y garage de la Gran Manzana.

Los miembros originales de la banda son la jovencísima vocalista y guitarrista de 21 años Miranda Zipse y el batería Kim ‘The Beat’ Sollecito, que rápidamente unieron al lineup a la bajista Kate Gutwald y a Dylan Fernández en el órgano. De esta manera, han sido reconocidos por sus incansables e intensas actuaciones lideradas por la cautivadora puesta en escena de Miranda, junto a su fuerza vocal y su enérgica manera de tocar la guitarra.

Su gran reputación en directo les abrió la puerta de colaborar con héroes suyos a como son The Mystery Lights y Nick Zinner, the The Yeah Yeah Yeahs. Más tarde sacarían su séptimo single Such A Fool, con el sello Third Man Records de Jack White, y aprovecharían para hacer un largo tour por toda Norteamérica apoyando a The King Khan y BBQ.

Después de la pandemia, habiendo atravesado días y noches llenas de sangre, sudor y lágrimas en el estudio, su tenacidad y ganas han hecho que ‘Miranda and The Beat’ estén listos para conquistar el mundo, y han iniciado en este mes de junio una larga gira europea que les traerá́ hasta nuestro país con numerosas fechas a lo largo de toda la península, y que les conducirá el viernes 9 de junio a la Cafetería del Campus de Vegazana de la Universidad de León. La entrada será libre hasta completar el aforo.