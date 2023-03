El Gran Café de León recibe este miércoles en concierto a Lyres

El grupo Lyres, uno de los sonidos más míticos del rock garage posterior a los años sesenta, llega a León el miércoles 8 de marzo para ofrecer un concierto a partir de las 21 horas en El Gran Café de León.

Lyres, artífice de los temas 'Don’t Give It Up Now' o 'She Pays The Rent', aterriza en León desde Boston, Massachusetts, con su líder Jeff ‘Monoman’ Conolly, cantante aferrado a su inseparable órgano que ha ejercido desde finales de los setenta como único miembro fijo de una banda legendaria. Esta vez estarán acompañados por miembros de los míticos valencianos Wau y los Arrrghs!!!.

Las entradas se pueden adquirir online a través de Wegow por un precio de 15 euros.