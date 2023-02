Espacio Vías acoge este sábado un concierto tributo a Nirvana de ‘The Buzz Lovers'

Espacio Joven Vías acoge este sábado, 4 de febrero, el concierto ‘The Buzz Lovers. The Best Tribute to Nivarna’ dentro de la programación de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León y organizado por Artisti-k Producciones.

The Buzz Lovers, que sonarán desde las 22.00 horas, es un poderoso trio que tributa a Nirvana recreando su música y envolviendo sus directos con una potente fuerza y energía.

El concierto comienza a las 21 horas y las entradas se pueden adquirir en El Gran Café u online a través de las webs de Metropolientradas y Marcaentradas.