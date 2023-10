Dúo de contrabajo y piano a cargo de Antonio Romero e Isolda Crespi en la Sala Eutherpe de León.

La sala Eutherpe de León ofrece este sábado, a las 19.30 horas, un dúo de contrabajo y piano a cargo de Antonio Romero (A Coruña) e Isolda Crespi (Barcelona).

Antonio Romero Cienfuegos (A Coruña, 1990) empezó sus estudios de contrabajo a los 8 años con Antonio Portela Rodríguez en su ciudad natal y los continuó en el Conservatorio Superior de la misma ciudad con Nerea Casanova Gilsanz.

Durante 2010 – 2011 realizó un Curso de Formación Continua en la Escola Superior de Música de Catalunya con Andrew Ackerman; en 2011/2012, estudia un 'Master of Performance' en el Royal College of Music de Londres con Thomas Martin y más recientemente, un Máster en Interpretación Solista en el Centro Superior Katarina Gurska, becado por la Fundación Segundo Gil Dávila, con los maestros Luis Cabrera y Karen Martirossian. De 2018 a 2020 realizó un Postgrado en la especialidad de contrabajo en la 'Scuola di Musica di Fiesole' con el profesor Alberto Bocini.

Ha recibido clases de reconocidos maestros, tocando con numerosas orquestas como las Sinfónicas de Galicia, RTVE; Valencia, Madrid; Asturias o la de Castilla y León. Asimismo, ha colaborado en proyectos orquestales y pedagógicos con la Orquesta Gaos, la European Youth Wind Orchestra, la Academia Contemporánea Vía Stellae, la Camerata de la OSG, la Academia de Verano de la NJO o el Festival Turina.

También ha sido galardonado con importantes premios y como compositor ha estrenado varias sus obras. Actualmente, compagina su labor como profesor en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León con frecuentes recitales y masterclass en Rusia, República Checa, Italia, Noruega, Bulgaria o Portugal.

Por su parte, la pianista Isolda Crespi Rubio (Barcelona) se licenció en piano en el Royal College of Music (Londres) con John Barstow. Tiene el Master de Ciencias de Educación de Música en la Universidad Católica Portuguesa.

La intérprete ha actuado en recitales como solista y pianista acompañante en España, Portugal, Francia, Suiza, Reino Unido, Dinamarca, Brasil y Corea del Sur. Acompaña con frecuencia masterclass, audiciones y concursos y ha grabado y tocado en directo en varias ocasiones para Antena 2 en algunas de las salas más importantes de Portugal.

Toca regularmente con la flautista Adriana Ferreira, con quien grabó en 2011 el CD 'Danse des Sylphes' para la discográfica Numérica y en 2015 para la revista italiana 'Falaut'. En 2018 grabó el CD 'The delirium of mydesire' con la flautista Ana Maria Ribeiro para la discográfica Artway.

Actualmente es pianista acompañante en la Escola Superior de Artes Aplicadas en Castelo Branco (ESART), en la Universidade do Minho y en la Escola Profissional Artística do Vale do Ave (ARTAVE).

Qué: concierto de contrabajo y piano

Dónde: Sala Eutherpe de León (c/ Alfonso V, número 10)

A qué hora: 19.30 horas

Entrada-donativo de 5 euros