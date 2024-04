Una 'Blancanieves' muy especial protagoniza la programación familiar del San Francisco de León sábado y domingo

El teatro de marionetas de la compañía madrileña Tropos Teatro regresa este fin de semana al escenario del Teatro San Francisco de León con la obra 'Blancanieves'. La obra, destinada a un público a partir de los 4 años de edad, se representará el sábado día 13, a las 18.00 horas, y el domingo día 14, a las 12.00 horas, con un precio la entrada de 6 euros que se puede adquirir pinchando aquí o en la taquilla del teatro el día de la función.

La compañía aborda un cuento clásico como 'Blancanieves' desde una perspectiva diferente, ya que su personaje no sabe de tareas domésticas, pero sabe hacer una página web y desde luego no va a besar a ninguna rana por muy príncipe que sea, porque no quiere casarse.

Esta divertida y alocada versión del cuento clásico, tiene la dosis justa de humor y emoción inherente a estas historias pero con una visión traída al siglo XXI.

Tropos surgió como un grupo de amigos del barrio que se puso a hacer títeres por diversión, llamándose en un primer momento La toalla azul para después denominarse con el nombre con el que trabajan en la actualidad. Poco a poco los componentes del grupo fueron yéndose cada uno por su lado y sólo se quedó Guillermo Gil, quien, sin abandonar Tropos, trabajó con otros grupos.

Por fin, en 1998 Tropos se estableció como compañía profesional y, en colaboración con P. Cachivache S.L., creó su primer espectáculo, 'Federico', un montaje infantil basado en la poesía de Federico García Lorca.

Después, ya en solitario, fueron viniendo 'La historia del Capitán Ajab' y 'Las aventuras y desventuras de Kiko' (1999); 'Los tres cerditos' (1999); 'El Sastrecillo Valiente' (2000); 'Los caballeros de Pez' (2001); 'Y los sueños, sueños son' (2002); 'Pequeñeces' (2004); 'El Monstruito' (2007) y 'Caperucita Roja' (2009).

Tras años haciendo títeres, el grupo comprobó lo difícil que era conseguir libros sobre el tema. Muchas veces no porque no existieran, sino porque su acceso era muy limitado, siendo muy raro poder encontrar libros de títeres, ya sea textos dramáticos para títeres, construcción o educación, en ninguna librería y localizar a los editores o distribuidores era siempre tarea ardua. Para remediar esta situación, Tropos teatro de títeres abrió en 2004 una librería especializada en teatro de títeres: Tropos Librería.

En relativamente pocos años, observaron que hacía falta una plataforma aún mayor y que había demanda de libros, pero también de DVDs, títeres, teatrillos y de multitud de cosas más.

Por eso en 2011 dieron por finalizada la experiencia de Tropos Librería y se lanzaron a crear Planeta Títere, una tienda online donde se puede acceder a cualquier cosa relacionada con el teatro de títeres, desde libros y revistas especializadas a muñecos, o incluso espectáculos para colegio.