Una banda homenajea al grupo Dire Straits el sábado en el Auditorio de León

Brothers In Band homenajea a Dire Straits con un concierto el sábado 18 de mayo en el Auditorio de León en el que presentan el espectáculo 'The Last Tour of Dire Straits', que recrea la última gira de la mítica banda que recorrió buena parte del mundo en 1991 y 1992.

Más de 30 años después, Brothers In Band revive lo más destacado del repertorio de ese histórico último tour de la banda de Mark Knopfler con una impecable puesta en escena y con la misma formación 9 músicos en escena: guitarra solista, guitarra rítmica, bajo eléctrico, pianista, teclista, baterista, percusionista, saxofonista y el tan especial y característico Pedal Steel Guitar.

Las entradas están disponibles para su compra online desde este enlace.