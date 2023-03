La banda americana Kurt Baker se apunta a 'Los jueves del campus' con un concierto en la Cafetería 1 de Vegazana

Kurt Baker Band se apunta a 'Los jueves del campus' de la Universidad de León y ofrece un concierto este jueves a las 20.30 horas en la Cafetería 1 del campus de Vegazana.

La banda americana llega a León con un repertorio con sonidos power pop, glam, punk, new wave y rock. Estarán al completo con Geoff Palmer (The Connection), Kris Rodgers, Zack Sprage y su productor Wyatt Funderburk, formación con la que ha grabado muchos de sus clásicos como ‘Don´t go fallin in love’, ‘What you got to lie’, ‘Everybody Knows’ o su LP titulado ‘Brand new beat’, recientemente reeditado.

En el 2019 publicaron su anterior LP ‘After Party’ y aún no habían tenido ocasión de venir a presentarlo a León. En opinión de la crítica especializada, se trata de uno de sus mejores trabajos con ‘joyas’ como los temas ‘New direction’, ‘Wondering eyes’ o ‘I like her a lot'.

Las entradas tienen un precio de 4 euros, la mitad para los miembros de la comunidad universitaria que lo acrediten presentando su DNI y el carné de la ULE.