Bach protagoniza este sábado el Ciclo Internacional de Órgano en la Catedral de León

La tercera edición del ‘Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León’ continúa este sábado día 25 de febrero a las 19.30 horas en el primer templo diocesano con la participación del intérprete Johann Vexo, organista de coro de la Catedral de Notre-Dame de París.

La propuesta con la que se pretende ofrecer a lo largo del curso un programa musical de alta calidad y mantener a la Catedral de León con su órgano Klais como punto de referencia mundial en el panorama de música organística. Y para ello se ha programado el cuarto concierto de este ciclo. Johann Vexo, también organista titular de la Catedral de Nancy , quien interpretará un programa con piezas de J. S. Bach como ‘Chaconne from Violin partita No 2. Transcription: H. Messerer BMV 1004’, de C. Franck como ‘Chora No. 2 in B minor FWV 39’, de L. Vierne como ‘Scherzo-Final from Symphony No. 2 op.20’, de J. Alain como ‘Deuxième fantaisie JA 117’ y de G. Baker como ‘Variations on Rouen’.

Con el patrocinio de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, y con la colaboración del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), el Instituto Leonés de Cultura y ‘La Ciudad Accesible’, esta tercera edición del ‘Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León’ está ofreciendo a lo largo de la temporada musical, hasta el próximo mes de julio, siete conciertos.

Según el canónigo y organista titular de la Catedral, Francisco Javier Jiménez Martínez, promotor de este Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León, “se pretende mantener viva la cultura de la Catedral y activar la evangelización por medio de la belleza, en este caso desde el arte y la creatividad musical”. Y también dar continuidad a los ciclos de Liturgia, Palabra y Música que se han venido desarrollando desde la solemne bendición del órgano el 19 de septiembre del año 2013 con el fin de proyectar y difundir la Catedral de León como espacio privilegiado en el que se dan la mano el culto y la cultura.

El siguiente concierto programado dentro de esta III edición del ‘Ciclo Internacional de Órgano Catedral de León’ tendrá lugar el día 25 de marzo a cargo del organista titular del Santuario de Covadonga (Asturias), Fernando Álvarez Menéndez y la Escolanía de Covadonga.