El sonado comentario de Susana Griso cuando una reportera entrevistaba a un opositor en León que se quedó encerrado

Ocurrió en una calle de León capital y fue sin duda el vídeo más reproducido de ayer jueves en las principales redes sociales. Se trata de un polémico comentario que emitió en directo la presentadora de Antena 3 Susanna Griso cuando creía que su micrófono estaba apagado, que llamó poderosamente la atención de los espectadores de su programa 'Espejo público'.

La metedura de pata, que le ha generado a la presentadora una oleada de críticas, tuvo lugar cuando una reportera del programa comenzaba a entrevistar a un joven, Erik, que había sido noticia esta semana por haberse quedado encerrado en los baños de un establecimiento hostelero poco antes de que tuviera que presentarse al examen de una oposición. La historia había tenido un final feliz, porque pudo ser liberado, acudió al examen y aprobó, además con buena nota.

Cuando empezaba a entrevistarle, Marina García, que así se llama la reportera del magacín, escuchó al igual que Erik una frase que soltaba Griso cuando pensaba que no se la podía oír: “A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla”. Todos los telespectadores también fueron testigos.

Entrevistadora y entrevistado, sin dar crédito a lo que escuchaban, permanecieron en silencio durante unos segundos sin entender qué ocurría, mirando a cámara, antes de que con gran profesionalidad se retomara la entrevista. Lo curioso del caso hizo que las imágenes se viralizaran desde León a todos los rincones de España.

Según publica Vertele, la versión de Atresmedia es que no se trató de un menosprecio de Griso a la reportera del programa sino que en realidad se estaría refiriendo a otro asunto que se iban a emitir en el programa de Espejo Público más adelante. “Tenía una conversación paralela con el equipo de control sobre otro de los temas que iban a venir en el programa”, explican desde la empresa audiovisual para tratar de aclarar esa frase de la conocida presentadora catalana.