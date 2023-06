La Universidad de León y el Instituto Ganadero de Montaña investigan la brucelosis en animales silvestres

La Universidad de León y el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM, centro mixto del CSIC y la Universidad de León) han publicado un trabajo en la revista Transboundary and Emerging Diseases que analiza cómo la posible interacción entre el ganado bovino y los jabalíes en algunas zonas del norte de España puede estar contribuyendo a mantener la tuberculosis.

La tuberculosis bovina genera importantes pérdidas económicas y, por lo tanto, está sujeta a un programa nacional de erradicación. En ese contexto, la ULE ha estudiado áreas de Asturias con alta prevalencia, también llamadas hot-spots. “Nuestro objetivo fue estudiar la interacción entre el jabalí y el ganado bovino en esas áreas, con el fin de evaluar si el jabalí ayuda a mantener la tuberculosis en estas localizaciones”, explica en declaraciones a la Agencia DiCYT Ana Balseiro, autora principal del artículo.

Para evaluar la interacción entre ambas especies, jabalí y ganado bovino, los investigadores utilizaron collares GPS para determinar el área de campeo y uso de hábitat del jabalí en relación con el ganado bovino en tres hot-spots [“puntos calientes de diversidad biológica” en inglés]. Además, analizaron las cepas de Mycobacterium bovis (agente etiológico responsable de la tuberculosis) aisladas en jabalí y en ganado bovino en esas zonas desde 2014 hasta 2020, con el fin de identificar similitudes.

Los resultados obtenidos en el estudio muestran un contacto indirecto entre ambas especies. Asimismo, las cepas identificadas tanto en jabalíes como en ganado bovino fueron idénticas. “Esto sugiere, en un principio, una transmisión de la bacteria desde el ganado bovino hacía el jabalí, pero también, que en un futuro el jabalí podría transmitir la bacteria al ganado bovino”, destaca la autora. La mayor prevalencia de tuberculosis obtenida en jabalí resulta esperable, al ser una especie no sometida a un plan de erradicación, al contrario que en el caso del ganado bovino.

Transmisión entre diferentes especies

La transmisión entre diferentes especies es indirecta y por vía oral. En este sentido, la bacteria es muy resistente, incluso en condiciones extremas, pudiendo sobrevivir en charcas, pasto o alimento durante meses. El mayor problema es que si la Mycobacterium bovis se ha excretado vía exudado nasal, saliva o heces, permanecerá viable en el medio ambiente y otro animal susceptible, de la misma o diferente especie, podrá infectarse.

La investigación confirma que la tuberculosis animal es una enfermedad multihospedador. “En Asturias ya sabíamos, gracias a estudios previos, que el tejón era parte de los hospedadores susceptibles y responsables del mantenimiento de la tuberculosis en los 'hot-spots' y este estudio añade al jabalí a ese grupo de hospedadores capaz de mantener la tuberculosis en estas áreas”, destaca la experta.

Zoonosis: pasa de animal al hombre

La investigadora recuerda que la tuberculosis animal es una zoonosis, lo que implica que puede transmitirse de los animales al ser humano, pudiendo causar infecciones y enfermedades en determinados casos. No obstante, “en países desarrollados como España los casos anuales de tuberculosis zoonósica son extremadamente raros, por lo que no es un motivo de alarma”.

En cualquier caso, lo más recomendable sería tomar algunas medidas de bioseguridad que eviten el contacto indirecto entre especies domésticas y silvestres. Por ejemplo, “podrían instalarse tolvas de exclusión de especies silvestres o proteger fuentes de agua para uso exclusivo de ganado doméstico”. Por otro lado, “se debe mantener y, en lo posible, incrementar la presión de caza sobre el jabalí, ya que sus poblaciones no han parado de aumentar”.

Asimismo, es fundamental seguir analizando la fauna silvestre con el fin de determinar la tendencia de la tuberculosis en el jabalí, tejón y otras posibles especies susceptibles. En España estas actuaciones están reguladas por el Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis.

De hecho, el equipo de Ana Balseiro sigue trabajando en esta línea, con el fin de identificar factores de riesgo de tuberculosis en diferentes escenarios epidemiológicos de España, minimizado riesgos en explotaciones ganaderas, y monitorizar la tuberculosis y sus hospedadores para contribuir al control y vigilancia de la enfermedad.

Referencia: Gloria Herrero-García, Pelayo Acevedo, Pablo Quirós, Miguel Prieto, Beatriz Romero, Javier Amado, Manuel Antonio Queipo, Christian Gortázar y Ana Balseiro. 'Tuberculosis Epidemiology and Spatial Ecology at the Cattle-Wild Boar Interface in Northern Spain'. Revista Transboundary and Emerging Diseases (2023) | DOI: 10.1155/2023/2147191.