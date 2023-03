Estudian el café para evitar pérdida de visión y ceguera a las personas con diabetes

El consumo de café tiene un efecto protector contra el desarrollo de la retinopatía diabética, la afección del ojo que puede causar pérdida de visión y ceguera, en personas con diabetes tipos 2, que supone el 80% de los casos de diabetes, según una investigación que se ha publicado recientemente en la revista Nutrients. La investigación se hizo con un estudio comparativo con personas que sufrían retinopatía diabética y otras que no, mediante la respuesta de un cuestionario de alimentación. También se utilizó un modelo experimental de ratón, al cual se le administró cafeína a la retina de forma tópica.

“Un consumo moderado y elevado de cafeina se asoció con una reducción del 65% del riesgo de sufrir retinopatía diabética en personas con diabetes tipos 2 sin otras complicaciones diabéticas tardías. Aunque estos resultados no se confirmaron en el estudio realizado in vivo con ratones” ha explicado la investigadora del IRBLleida, profesora de la Universitat de Lleida (UdL)y del Ciberdem, Minerva Granado. “Este hallazgo permite seguir avanzando en la investigación en el ámbito de la repercusión de la oftalmología en las personas con diabetes” ha señalado.

Precisamente, la retinopatía diabética, una complicación oftalmológica de la diabetes, es la principal causa de pérdida de visión y ceguera en sujetos diabéticos. Se prevé que su incidencia aumente a causa de la creciente incidencia de diabetes, obesidad y envejecimiento de la población.

La investigación estudió en 144 personas con retinopatía diabética y 147 personas que no sufrían esta afección evaluando la retinopatía diabética por un oftalmólogo experimentado. El personal investigador administró un cuestionario validado de frecuencia de consumo de alimentos a las personas participantes en el proyecto.

Modelo experimental

En el modelo experimental, se incluyeron un total de 20 ratones, a quienes se administró aleatoriamente una gota de cafeína directamente sobre la superficie corneal dos veces en el día durante dos semanas en cada ojo. El modelo experimental no corroboró los hallazgos en humanos.

“Se necesitan más estudios para establecer los beneficios y mecanismos de las bebidas con cafeína en el desarrollo de la retinopatía diabética. Es importante tener en cuenta que en el café y otras bebidas que contienen cafeína, hay otros compuestos que pueden tener un papel fundamental en la prevención de estas patologías y, por tanto, se tienen que estudiar” ha explicado Minerva Granado, investigadora del proyecto.

La investigación ha contado con la participación de personal investigador del Centro Avantmedic de Lleida, la Universitat de Lleida (UdL), el Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), el CIBERDEM, el Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), la Washington University School of Medicine,el Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL), el CIBERESP, la, Universidad Miguel Hernández de Alicante, el Instituto Alicantino de Investigación Sanitaria y Biomédica (Fundación ISABIAL-FISABIO), el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau & Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau) y la Universitat de Vic.

Referencia: Nuria Alcubierre, Minerva Granado-Casas, Patricia Bogdanov, Cristina Hernández, Didac Mauricio et al – 'Caffeine and the Risk of Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes Mellitus: Findings from Clinical and Experimental Studies'. Revista Nutrients (2023) | DOI: 10.3390/nu15051169.