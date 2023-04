Técnicos de Enfermería se concentrarán ante hospitales y residencias para defender su categoría profesional

Técnicos de Enfermería (TCAEs) de Castilla y León dan nuevos pasos en su anunciada campaña reivindicativa en defensa de su categoría profesional y anuncian ya concentraciones todos los jueves de los meses de abril y mayo a las puertas de hospitales y residencias de la Comunidad. Los trabajadores, que ya han comenzado una recogida de firmas, presentaron este lunes un escrito en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta para rechazar una posible adscripción a la figura de los TADE al sostener que abarca a personal con menor grado de formación y competencias.

El colectivo, que dice funcionar al margen del amparo de ningún partido político o sindicato, pide que no se elimine ni cambie de nombre su actual categoría profesional como TCAE en el preacuerdo de convenio colectivo ahora en negociación. Además de considerar que la asignación de competencias prevista para los TADE supondría “una competencia desleal”, reivindica un ascenso de grupo profesional como el ocurrido para los ATE (Ayudante Técnico Educativo).

Paralelamente, los técnicos de Enfermería no ocultan su decepción: “Hemos estado en primera fila durante la pandemia y en esos momentos no pensábamos que por ello nos íbamos a beneficiar o no como TCAEs, pero tampoco que después de arriesgarnos y arriesgar a nuestras familias se nos iba a perjudicar así”, lamentan.

El colectivo, que denuncia que “el apoyo de los sindicatos ha desaparecido en el momento que comenzaron a negociar un preconvenio” sin contar con su categoría profesional, hace un llamamiento a la participación, también dirigida a los usuarios, en unas concentraciones que ya han comenzado en el caso de la provincia de Salamanca.