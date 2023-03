Mañueco llama a Santos “el koala de León” al recriminarle UPL su “insignificancia” para defender el Corredor Atlántico

Rifirrafe entre el portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que no ha dudado en poner de mote al primero el “koala de León, por salir corriendo a ”abrazarse“ a sus ”amigos socialistas cuando llegan las elecciones“ después de que el líder leonesista le afeara al popular su ”insignificancia e irrelevancia“ a la hora de tener protagonismo en el diseño y las inversiones del Corredor Atlántico.

Santos interpelaba hoy en el Parlamento autonómico a Mañueco si se consideraba un “presidente proactivo” en la defensa de los intereses de la Región Leonesa. El presidente le respondió que lo era con los leoneses y los habitantes de las otras ocho provincias restantes de la Comunidad y requirió al procurador si él lo era: “No aporta nada ni a nadie en León”. “No sé qué le pasa. Últimamente le noto irritado, enfadado”, continuó el presidente de la Junta.

Luis Mariano Santos utilizó su pregunta para afear a Mañueco que hablara hace un mes de su “silencio cómplice” con la gestión del Gobierno sobre Feve. “Menos tirar balones fuera en este drama”, le dijo el procurador de UPL quien le recordó que todo comenzó con un gobierno del PP, que aseguró “despedazó” y “olvidó” la vía estrecha, algo que lamentó ha continuado con el PSOE en los últimos años. Además, destacó que su formación es la única que no ha cambiado de posición.

El presidente insistió en que ahora que se acercan las elecciones UPL vuelve al ejercicio del “victimismo”, “pobre” y “triste” en el que le recriminó se mueve “como pez en el agua”. Además, destacó los 34 millones para el polígono industrial de Villadangos del Páramo, los tres millones para la estación de autobuses de Ponferrada o la aprobación que anunció inminente del decreto para “impulsar y agilizar” el Parque Tecnológico de León, en espera de detalles de su ampliación.

Fernández Mañueco también destacó las instrucciones de su gobierno a la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, para que defienda el nudo del Manzanal (León), así como el ramal del noroeste del Corredor Atlántico.

Luis Mariano le exigió “mucha más diligencia” al presidente de la Comunidad y puso como ejemplo la actuación de los de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, con los trenes diseñados que no cabían por los túneles del norte. Además, sostuvo que envió una carta como las que enviaba su predecesor, Juan Vicente Herrera para pedir al exministro José Manuel Soria que dejara de destruir el sector minero. “¡Eso sí que pasará a la historia como silencio cómplice!”, le recriminó.

El procurador de UPL denunció que la Comunidad ha caído en la “más insignificancia” e “irrelevancia” por no formar parte del grupo de comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco que buscar impulsar una eurorregión como lobby en Europa. “Ni siquiera le avisó el presidente gallego”, dijo y añadió que esto deja en “muy mal lugar su liderazgo” y a su Gobierno al tiempo que le recordó que no se defienda el potencial logístico de la Región Leonesa y la Ruta de la Plata. En su descargo, el presidente alegó su ausencia de la cumbre 'cantábrica' porque “no me han invitado”, porque que Castilla y León tiene “muchas cosas”, dijo, pero no “salida al mar”.

Finalmente, Mañueco defendió que el Corredor Atlántico tiene que servir para “unir” a la vertiente occidental del país y a las nueve provincias de Castilla y León y criticó que haya personas que busquen “dividir” y “enfrentar” a las personas de los territorios. Sin embargo, el portavoz ‘leonesista’ Luis Mariano Santos le reprochó su falta de “liderazgo” y ausencia en la cumbre del lobby del Cantábrico y que sea más “proactivo” en las “promesas” que en el cumplimiento de las mismas.