El Gobierno iniciará un “camino” de escucha por León y las otras ocho provincias de Castilla y León para el Corredor Atlántico

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, inician un “camino” que les llevará por las nueve provincias de la Comunidad para “escuchar” y explicar lo que pueden aportar cada una de ellas y los beneficios que generará este eje para el transporte. “Se trata de aprovechar una oportunidad única”, sentenció Barcones, quien aseguró que habrá interlocución con la Junta, las entidades locales, provinciales, las universidades y los agentes económicos y sociales.

Barcones y el comisionado comparecieron este lunes en la Delegación del Gobierno en Valladolid junto al secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, minutos antes de que compartieran una presentación sobre los objetivos y situación del Corredor Atlántico. Después, ante las autoridades, la delegada aseguró que todas las provincias deben y van a beneficiarse de esta “gran infraestructura” y añadió que no puede ser elemento de “división”, “disputa” o “agravio”, sino de colaboración entre todos.

Barcones aseguró que han convocado a todos los agentes económicos y sociales, al territorio, a todos los que de una manera u otra conforman el tejido y estructura de la Comunidad para hablar de una infraestructura muy importante para el desarrollo de Castilla y León, como es el Corredor Atlántico.

Al respecto, la delegada indicó que junto al comisionado van a iniciar un “camino” en el que todos tienen mucho que aportar, porque en este momento hay recursos para desarrollar una infraestructura de la que señaló “se viene hablando mucho tiempo”, pero que remarcó, “hasta que este Gobierno no ha cogido las riendas no ha tenido un desarrollo como eje vertebrador” y no ha cumplido su función como generador de desarrollo económico y de cohesión social y territorial.

El objetivo, indicó la delegada, es explicar qué es el Corredor Atlántico y qué dotación presupuestaria tiene, así como “hablar de futuro, de cómo aportar” y “de cómo sumar”. Por ello, van a recorrer las nueve provincias para ver de qué forma todas y cada una de ellas pueden “aportar” y cómo se van a “beneficiar”. Así prevé encuentros con agentes económicos y sociales, las universidades, los agentes sociales y todos los empresarios.

En ese sentido, Barcones remarcó que en una “mano” hay la “mayor dotación” de fondos de la historia y añadió que “por fin” el Gobierno desarrolla una infraestructura “vital”. Por ello, señaló, la Comunidad cuenta con las “herramientas” para que Castilla y León tenga futuro. De esta forma, apeló a trabajar de manera “intensa”.

Empresarios, al tren

Xavier Flores destacó la “potencia” del Corredor Atlántico, para el que Castilla y León -aseguró- es una “columna vertebral”. El responsable ministerial insistió en que es una “oportunidad de transformación” para el tejido productivo, con trascendencia local, autonómica, nacional y europea. Más allá de la construcción de infraestructuras, puso el acento en cómo conseguir que los empresarios, la industria y la actividad productiva se “suba al tren”, para lo que destacó la importancia del “diálogo” para conocer sus necesidades, buscar “destinos” o “configurar servicios”.

De esta forma, el secretario general de Infraestructuras sostuvo que es “tan importante” pensar en la “catenaria” o la “vía”, como el lugar a donde van los trenes, ya que señaló que el Corredor Atlántico significa “descarbonización” y un elemento “clave” para dotar de “competitividad” al tejido productivo y para lograr la cohesión social y mejorar el “equilibrio” entre los territorios del país. En su opinión, ayuda a hacerlos “más pequeños”, acercando y haciéndolos “más próximos”, al generar la oportunidad, por ejemplo, de exportar o mover mercancías.

Además, señaló que quieren identificar rutas y establecer servicios o facilitar contactos con operadores, así como dar a conocer las ayudas existentes, como los 450 millones movilizados el pasado año para financiar actuaciones de empresas privadas o los ecoincentivos, dotados con 25 millones. Por ello, Xavier Flores pidió abandonar visiones “demasiado localistas” porque insistió, junto con Virginia Barcones y el comisionado, en que con el Corredor Atlántico gana todo el conjunto de la sociedad y España.

En la misma línea, José Antonio Sebastián insistió en la labor que tiene como comisionado para pensar “mucho” en la iniciativa “público-privada” y en cómo ayudar a las empresas, por lo que aseguró actuará como una “ventanilla” en la que atender las demandas y proyectos que se planteen por parte de todos. “Cualquier empresa que se quiera subir al tren contará con nuestra ayuda y colaboración”, dijo.