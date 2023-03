Los Colegios de Enfermería advierten de que faltan 2.500 profesionales en Castilla y León

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, advirtió hoy de que la Comunidad Autónoma registra un “déficit de profesionales” de la Enfermería, donde se contabilizar 17.500 y “debería haber” unos 2.500 más, hasta llegar a 20.000.

“Por supuesto que hay un déficit de enfermeros en Castilla y León. Se demostró perfectamente durante la pandemia y es un problema que viene de mucho antes. La ratio de enfermeras está tres puntos por debajo de la media europea. Estamos a la cola de todos los países de nuestro entorno y se presentó un proyecto de Ley para resolver el déficit”, recalcó.

“Ya lo hemos puesto en conocimiento de la Consejería de Sanidad y entendemos que lo primero que hay que hacer es resolver la diferencia generacional. Una enfermera necesita, como mínimo, cuatro años para formarse y hay que aumentar el número de enfermeros que acceden a la Universidad. A partir de ahí, empezar a fidelizar a los profesionales en Castilla y León”, añadió.

Enrique Ruiz hizo estas declaraciones en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, antes de intervenir en la inauguración del I Congreso de Enfermería Intergeneracional. El acto contó también con la participación del viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces, y de la vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, Patricia Miguel.

Esta última recordó también que “no hay suficientes enfermeras” e hizo hincapié en que, “de aquí a diez años, no va a existir relevo generacional” para poder afrontar con garantías el servicio. “Hay que aumentar el número de plazas en las universidades porque, si no, no va a haber suficientes enfermeras acabando la carrera para resolver todos los contratos que se van a necesitar”, anotó.

Estimación de jubilaciones, “no del todo mala”

Las estimaciones de jubilaciones en Enfermería durante los próximos cinco años “no son malas” por lo que a Castilla y León se refiere, según consideró hoy el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces.

“Las estimaciones que nosotros tenemos en estos momentos de jubilaciones en los próximos cinco años en Castilla y León, en principio, no son malas porque tenemos escuelas de Enfermería en todas las provincias de Castilla y León excepto en una y creemos que, entre los egresados, sí que va a haber un recambio generacional”, afirmó el viceconsejero.

“Yo entiendo que, ante este tipo de previsiones, hay que estar muy atento, ser muy riguroso y hacer un buen estudio, una buena planificación y no dejarse llevar por otras cosas pero yo insisto que creo que el futuro, en el sentido de garantizar un recambio, yo creo que es bueno. Es bueno pero debemos estar siempre alerta y con precaución por este tipo de cuestiones”, advirtió.

Jesús García-Cruces hizo estas declaraciones en el Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, antes de intervenir en la inauguración del I Congreso de Enfermería Intergeneracional. El acto contó también con la participación del presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, y de la vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Zamora, Patricia Miguel.

“Se está apoyando a la Enfermería de Castilla y León, en una jornada muy interesante. Se van a poner en valor proyectos e iniciativas que se vienen trabajando en Zamora. Un congreso intergeneracional es tan original como enriquecedor y efectivo porque un intercambio de experiencias en una profesión como la sanitaria es piedra angular no ya de nuestra formación sino, incluso, de nuestro desarrollo profesional”, recalcó.

El viceconsejero consideró de “enorme relevancia y con mucha visión estratégica” los temas programados para el Congreso, especialmente, las nuevas consultas de enfermería en los hospitales, la autorización de la dispensación de fármacos en el ámbito de la Enfermería y los cuidados. “Quiero poner en valor de una manera muy directa el buenísimo trabajo que se viene haciendo en el área de Salud de Zamora con el proyecto nacional impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, que es la red de centros comprometidos con la excelencia en cuidados de enfermería”, destacó.

“El área de Salud de Zamora ha dado un paso fundamental y definitivo y yo quiero felicitarles y darles la enhorabuena expresamente por haber entrado ya en el proyecto. Están siendo ya evaluados en las distintas guías que se están implementando y creemos que pronto podremos tener esa acreditación del Instituto de Salud Carlos III”, auguró.

Es este contexto, el viceconsejero comentó en, en Castilla y León, “tan solo teníamos esta acreditación” de formar parte de la red de centros comprometidos con la excelencia en cuidados de Enfermería en el Hospital de El Bierzo, en el de Medina del Campo y, de manera inminente, en el Clínico de Valladolid. “Zamora es el cuarto centro de Castilla y León y es importante decirlo aquí, en Zamora, en un congreso de Enfermería. A lo largo este año, tendremos muy buenas noticias en ese sentido”, anunció.

Dispensación de medicamentos

Por lo que se refiere a la dispensación de medicamentos, Enrique Ruiz recordó que se trata de una normativa de ámbito nacional y que ya se está trabajando en Castilla y León. “Hemos dado pasos muy importantes, con un trabajo conjunto con la Dirección General de Salud Pública para acreditar a aquellas enfermeras para realizar esta tarea de dispensación. Además, la colaboración ha sido muy estrecha, tanto en la acreditación como para diseñar y configurar los cursos gracias a los cuales las personas que van a optar a esta opción tienen que acreditarse”, explicó.

“El trabajo está avanzado. Se está trabajando en muy buena sintonía. En Castilla y León no nos estamos quedando atrás, sino que estamos dando los pasos adecuados”, insistió.

El viceconsejero aseguró que la Junta “siempre” se ha mantenido “abierta” al diálogo para “ser consciente” de los problemas que tiene el Sistema Público de Salud, el Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Castilla y León. “Entiendo que los problemas son comunes en toda España y que tenemos los mismos problemas en todas las comunidades autónomas porque hablamos entre nosotros a menudo. Y el gran problema que tenemos ahora mismo es el déficit de profesionales en determinadas áreas”, expuso.

“Estamos insistiendo mucho en exigir al Ministerio de Sanidad un pleno del Consejo Interterritorial del SNS exclusivo, monográfico dedicado a la escasez de médicos para tomar decisiones ya, en el más corto plazo, no decisiones a largo plazo, como puede ser, aumentar las plazas de Medicina. Son decisiones a muy largo plazo que, en este momento, no nos interesan. Vivimos en un momento en el que tenemos inquietudes y realidades que tenemos que resolver con determinación y a la mayor brevedad posible”, subrayó.

En este sentido, incidió en el Consejo Interterritorial, en el que se van a tratar temas “muy importantes, como que no queden plazas MIR vacantes, que el MIR sea un sistema clasificatorio y no haya nota para aprobar o suspender sino que sea un mero sistema clasificatorio”, entre otros.

“El diálogo siempre está abierto con todas las plataformas, con todas las asociaciones y, detrás de eso, existe ese trasfondo. Pero nosotros somos conscientes de los problemas del Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar para solucionarlos. Tenemos que hacerlo de una manera coordinada todas las comunidades autónomas”, agregó.

Además, hizo hincapié en que “el ofrecimiento a un pacto sanitario global en España y en Castilla y León sigue estando ahí” y concluyó: “Lo ha dicho nuestro presidente, lo ha dicho nuestro consejero y vamos a seguir insistiendo”.