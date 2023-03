León, a la vanguardia del diseño de sonrisas de la mano de Carrero y Tezza

“Ponemos al paciente donde quiera estar con la sonrisa que quiera tener”, así resume el doctor Narciso Carrero la novedosa fórmula que la clínica dental Carrero y Tezza acaba de inaugurar en León, un servicio de diseño de sonrisas con la última tecnología para poder hacerse una idea realista del resultado final y del tratamiento a llevar a cabo a través de un diagnóstico facial y la posterior digitalización del paciente, hasta llegar a la simulación del tratamiento virtual. Todo ello gracias a la odontología guiada y unos exhaustivos controles de calidad para quienes buscan una mejora en su dentadura ya sea a nivel estético o porque realmente necesitan una rehabilitación integral.

Los doctores Julia Tezza y Narciso Carrero cuentan con casi dos décadas de experiencia en el sector dental y, desde hace tres años que inauguraron su clínica Carrero y Tezza, ofrecen un nuevo enfoque de la odontología en la capital leonesa, uniendo excelencia, tecnología y atención al paciente.

Ahora amplían sus instalaciones con un espacio dedicado específicamente al diseño de sonrisas. Un centro, ubicado en la Avda Lancia de la ciudad de León, en el que después de un exhaustivo y concienzudo análisis de los rasgos faciales de cada paciente, se coteja con decenas de patrones y modelos que tienen en cuenta un montón de parámetros, para poder llegar al diseño de sonrisa deseado, siendo siempre el paciente actor principal y parte fundamental del proceso.

La idea de esta sala es proporcionar una experiencia única al paciente facilitando un entorno idóneo en el que observar y decidir sobre su sonrisa, alejado de miedos y tópicos sobre el dentista. Una experiencia inmersiva en su nueva sonrisa que se sirve de la tecnología digital más avanzada gracias al certificado de Clínica DSD oficial, una de las 9 reconocidas en España y del centenar en todo el mundo. Este certificado Digital Smile Design (DSD) supone un reconocimiento a la calidad y un enfoque completamente novedoso a la hora de diseñar la mejor sonrisa con los tratamientos más adecuados.

La experiencia del paciente

“El dentista debe ser una buena experiencia. Nos hemos dado cuenta de que el paciente muchas veces no viene por miedo, por una mala experiencia, porque no le apetece. Aquí cambiamos esa visión con la ayuda de la Smile Room”, señala el doctor Carrero.

“Los pacientes no suelen venir por miedo al dolor, por vergüenza o porque no es una experiencia del todo agradable”, reconoce Narciso, que apunta a un cambio de paradigma en la atención odontológica para hacer que la mente del paciente se evada, ya que un estado emocional correcto de éste es fundamental para el correcto desarrollo del tratamiento y favorece, además, procesos como la cicatrización.

“La boca puede tener muchísimos problemas e incluso puedes llegar a perder los dientes sin tener ningún dolor. Muchas veces asociamos de forma incorrecta: tengo dolor - tengo un problema o no tengo dolor - no tengo un problema”, señala para recomendar la visita frecuente al dentista una vez al año o una vez cada seis meses como prevención para una buena salud bucodental. “El libro blanco de la odontología lo resume de forma perfecta: un euro de prevención equivale a siete de tratamiento por no haberlo hecho en forma y tiempo.”

Diseño de sonrisa

El diseño de sonrisa es crear aquella que, según determinados estándares estéticos y odontológicos, cumple con las expectativas del paciente. En el caso del DSD es un diseño facialmente guiado, que tiene en cuenta factores como el tono de piel, la distancia entre los ojos o la apertura de la sonrisa, entre otros, explica el doctor Carrero.

Cuando un paciente entra en la clínica Carrero y Tezza se le realiza una TAC 3D con el que se analiza el hueso y los dientes, así como las raíces de los mismos para conocer su estado. Se revisan posiciones o cómo se mueven los dientes y con toda esa información se realiza un diagnóstico y se hace un plan de tratamiento.

Para el diseño de sonrisas el nuevo espacio de Carrero y Tezza cuenta con una sala para ver el resultado del modelado 3D para la sonrisa ideal y adecuada a cada paciente, a la vez que se explica el proceso en términos de tratamiento y tiempos. Una forma muy sencilla e intuitiva de ver y valorar el resultado final, en ese cambio de paradigma en el mundo de la odontología que pone en práctica de manera exitosa la Clínica.

“Los diseños de sonrisa, en definitiva, son planes para trabajar mejor. Nos permiten ver cuál sería la posición ideal de los dientes con un análisis facialmente guiado y, sobre ello, vamos trabajando. Se realiza un modelado 3D, le ponemos la resina y ahí el paciente ya ve cómo le quedaría, con una propuesta dental REAL que se pueda cumplir”, explica sobre la nueva fórmula el doctor Carrero.

“El análisis de la sonrisa y sus necesidades, nos ayudan a determinar si hace falta una alineación de dientes con ortodoncia, posibles reparaciones con cerámica o implantes, así como la forma y color de dientes idóneos.” La idea final es que el paciente adquiera el conocimiento necesario para la mejora de su boca, de forma que “cuando tenga que tomar una decisión, como si de una casa se tratase, tiene los planos y toda la información necesaria y relevante para hacerlo”, resume Narciso.

Carrero y Tezza y su Smile Room se ubican en la Avenida Lancia 2 de la ciudad de León.

