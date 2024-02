Digitaliza tu empresa y expande tu negocio a nivel nacional e internacional.

Vivimos en plena era digital, por lo que es inconcebible crear un modelo de negocio e ignorar este aspecto. Por suerte, podemos contar con grandes aliados que nos apoyen en nuestro proceso de desarrollo, especialmente cuando se trata de posicionarse en el tan competido mercado online. Se requiere destreza, habilidad, conocimiento y las mejores herramientas para lograrlo.

Independientemente del sector de influencia de tu empresa, llevar esta al mundo digital es clave para poder abrirse camino en otras fronteras. Y es que nunca ha sido más fácil poder sobrepasar los límites geográficos y lograr que nuestros productos o servicios lleguen a manos internacionales. Todo esto es posible con el apoyo y el servicio que ofrece una buena agencia de marketing online. Porque, como bien reza el dicho: por muy bueno que sea tu producto, sino se promociona, no se vende… y justo de eso se encargan estas empresas especializadas.

Si vamos a hablar de eficiencia y calidad en el servicio, sin duda, resalta el equipo Jiménez Carbó, una agencia de marketing online que proporciona todas las claves para poder digitalizar tu empresa en todos los ámbitos requeridos, y así, expandir tu mercado de acción hacia otras latitudes. Por eso queremos hablar con detalle de los servicios más resaltantes que esta ofrece.

Agente digitalizador del programa “Kit Digital”

Esta es una excelente noticia para nuevos emprendedores y empresas que posiblemente, no tienen los recursos necesarios para desarrollar toda su plataforma digital. Cuando tenemos una idea de emprendimiento, es bastante usual que la mayoría del presupuesto disponible se dirija a la concreción del producto o a elaborar el sistema de atención al cliente y poco o nada de este pueda destinarse al área de la promoción y el marketing, lo que incluye la realización de una página web y otras plataformas digitales.

Los agentes digitales de Jimenez Carbó están acreditados y pertenecen a este programa de apoyo para PYMES, cuyos recursos provienen de fondos europeos y son gestionados por el propio gobierno para impulsar y apoyar a empresas que, bien sea porque apenas van iniciando o porque han pasado por rachas difíciles, puedan consolidar y digitalizar su modelo de negocio. Esta agencia puede apoyarte con ese plan.

SEO y posicionamiento web

Poco o nada se hace si tenemos un bonito sitio web, pero esta no aparece en los primeros lugares de las páginas de resultados de los principales buscadores, como Google, Opera, etc. Esta empresa de posicionamiento web seo cuenta con profesionales expertos y con las mejores estrategias para que tu página no solo despegue en esa lista de resultados, sino para que también aumente el tráfico de visitas y estas a su vez, se conviertan en ventas o en acciones favorables para tu negocio.

Estas estrategias o servicios SEO incluyen auditorías de página web, tanto a nivel técnico como de contenido, estudio de palabras clave, desarrollo de contenido que cubra necesidades de búsqueda y más.

Las acciones y estrategias SEO, aunque pueden conocerse en general, se personalizan y se adaptan a cada necesidad. De esto se encargan los expertos, quienes podrán adecuar y adaptar tales estrategias para que generen los resultados esperados.

Presencia en redes sociales

A la par de un buen posicionamiento web, hay que pensar en la imagen y el contenido que se proyecta en las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Hoy en día esta estrategia es crucial e imperativa, por lo que no se justifica de ninguna manera que tales plataformas como Instagram, Tik Tok o Youtube, sean manejadas de forma empírica o causal.

Jimenez Carbó es una empresa especializada en redes sociales, ya que entienden que el contenido que se comunica a través de estas es clave para proyectar una imagen sólida de marca. Además, es una ventana efectiva para mantener un contacto directo y cercano con clientes y clientes potenciales.

Sin lugar a dudas, contar con asesoría profesional, tener un plan de acción bien establecido y apoyarse en especialistas y expertos es un plus de valor que no podemos desaprovechar, ya que esto se convierte en la mejor inversión que podemos hacer para que nuestro negocio sea un éxito y sea sostenible a largo plazo.