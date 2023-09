5 ventajas del renting que te harán pasarte a este modelo comercial

El renting de coches se ha logrado establecer como uno de los modelos comerciales más destacados dentro de la industria de la automoción. No es para menos: esta opción plantea una larga lista de ventajas que liberan a los conductores de cualquier clase de preocupación cuando se ponen al volante. ¿Todavía no te has animado a darle una oportunidad? Bien, hoy te queremos plantear hasta cinco beneficios que encontrarás al solicitar un contrato de renting, abandonando así de una vez por todas la idea de adquirir un vehículo de primera mano en un concesionario tradicional.

No te comprometas al pago de un vehículo

Comprar un coche es un sacrificio financiero sustancial y, peor aún, un compromiso a largo plazo. Debido a ello, muchas personas han puesto el foco en el renting de coches, ya que permite alquilar el vehículo a medio y largo plazo sin cuotas de entrada ni letras de por medio. Es más, el renting para empresas ya es la tendencia principal en el tejido corporativo.

Vivimos en un contexto de incertidumbre económica y esto hace que comprar un coche sea muy arriesgado. En su lugar, el renting plantea unas cuotas mensuales económicas dentro de un contrato que va de los dos a los cinco años. Una apuesta mucho más segura en la que agencias como Avanti Renting se presentan como el apoyo definitivo para evitar posibles complicaciones.

Al volante de la modernidad de la automoción

Es increíble lo mucho que ha avanzado la tecnología en los últimos años, siendo muy complicado seguir el ritmo a dicho progreso industrial. La automoción no ha sido la excepción a dicha realidad y, por eso, el renting se vuelve a establecer como un recurso de gran interés.

Puesto que los contratos de dicho modelo comercial duran un máximo de cinco años y, al finalizarlos, puedes cambiar de coche sin inconveniente alguno, estarás siempre al volante de los coches más modernos. Una forma de disfrutar de las prestaciones más avanzadas del sector sin que tu bolsillo sufra por ello.

Desgrava impuestos con el renting

Antes hablábamos del renting para empresas y esto no ha sido fruto de la casualidad. A fin de cuentas, el ámbito empresarial y los autónomos son quienes más se benefician del renting; ya que las políticas fiscales de esta opción resultan un alivio económico sustancial.

El IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades contemplan la posibilidad de desgravarse las cuotas del renting. Si tu actividad está asociada a la conducción, podrás hacerlo al 100%; si no, siempre y cuando puedas justificar el uso del coche para el trabajo, podrás hacerlo al 50%. Aunque, si tienes dudas en esta materia, lo mejor es recurrir a especialistas como los de Avanti Renting para conocer todas las condiciones fiscales en detalle.

Evita sobrecostes con tu vehículo

Muchas personas piensan que el gasto en un coche empieza y termina con su compra. Nada más lejos de la realidad: ser el dueño de un vehículo conlleva a un sinfín de pagos a corto, medio y largo plazo que van a poner en jaque la estabilidad financiera del conductor.

No obstante, en el caso del renting esto no sucede así. Las cuotas mensuales incluyen el seguro a todo riesgo, la ITV, el pago de la matriculación, las revisiones periódicas, la asistencia en carretera y, entre otros servicios, las reparaciones pertinentes. Dicho de otro modo: el precio que asumas cada mes es el gasto exacto de tener un coche.

Libertad para elegir la opción perfecta

Por último, queremos destacar que el catálogo de vehículos sometidos al renting es realmente extenso. Sobre todo si se acude a compañías de rigor como Avanti Renting. Ahora bien, la libertad para encontrar el coche soñado no es la única de la que vas a gozar.

Por un lado, puedes elegir entre un renting tradicional o uno flexible (con políticas de cancelación o modificación). También tendrás la facultad de decidir si, al terminar el contrato, quieres un coche nuevo, pagar las cuotas restantes y quedarte el del renting o cancelarlo todo. Una revolución en el mercado de la automoción que debes tener muy presente.