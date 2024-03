Los opositores a la planta de lodos de Piedralba cargan contra los alcaldes de la zona por “dar la espalda” a los vecinos

El proyecto de la planta de lodos de Piedralba concita cada vez más oposición entre los habitantes de Maragatería y Astorga, y así se ha hecho patente este Sábado Santo en la cuarta concentración contra el proyecto que ha tenido lugar en la Plaza Mayor de Astorga. Convocada por la Junta Vecinal de Piedralba, una vez más han vuelto a sumarse los pueblos de Piedralba, Santiago Millas, Morales del Arcediano, Oteruelo de la Valduerna, Valdespino de Somoza, Val de San Lorenzo y Val de San Román, entre otros, a los que se han sumado en esta ocasión miembros de la Plataforma Alta Valduerna contra los macroproyectos fotovoltaicos.

Centenares de participantes han manifestado su rechazo a la planta de almacenaje de 13.000 toneladas al año de lodos industriales, aguas residuales y fosas sépticas, que la empresa Ecokompost SL pretende instalar en Piedralba. Un proyecto que de salir adelante ocuparía 40.000 metros cuadrados y trataría, también, 2.500 toneladas anuales de residuos vegetales de diferentes categorías y procedencia.

Astorga, la más afectada

En esta cuarta concentración, los convocantes han recordado por qué es la Plaza Mayor de Astorga donde por cuarta vez vuelven a desplegar sus pancartas. “Lo hacemos en Astorga porque, no os equivoquéis astorganos, la población más afectada será Astorga”, situada a dos kilómetros de distancia de donde Ecokompost SL ha solicitado instalar la planta. Por eso, la presidenta de la Junta Vecinal de Piedralba, Amor Couso, ha preguntado: “¿No recordáis Manjarín?, los 'buenos' olores que llegaban” de la granja de cerdos. “La mayoría de las ocasiones el viento sopla en esta dirección y tendréis a la puerta de casa los olores insoportables acompañados de moscas y mosquitos”, ha señalado la pedánea dirigiéndose directamente a los habitantes de Astorga.

Couso, además, ha puesto de relieve la oposición manifestada por hosteleros, empresarios, sector servicios, comerciantes de la ciudad, quienes han redactado un escrito apoyado, de momento, por más de 150 empresarios, porque “todos perdemos, todos. Pero el tejido empresarial, además de salud, perderá ingresos”. Por eso, los manifestantes no entienden los silencios de la Cámara de Comercio ni de la Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca (Asemac), así como tampoco de asociaciones como la de Amigos de la Catedral o Amigos del Camino de Santiago, u organizaciones como la Junta Profomento de la Semana Santa. A todos ellos, la Junta Vecinal de Piedralba les ha enviado correos electrónicos informándoles de la planta de lodos.

Duras críticas a los regidores

Además de a los astorganos, los convocantes se han dirigido a los alcaldes de Astorga, José Luis Nieto; Santiago Millas, Sindo Castro; y Val de San Lorenzo, Luis Alfonso Cordero, con quienes han sido especialmente duros y han preguntado “¿dónde están?” y “¿en manos de quién estamos? No ven más allá de sus narices ¿o no tienen capacidad para reaccionar?”. Los opositores a la planta de Piedralba creen que los ayuntamientos afectados “dan la espalda a la ciudadanía obedeciendo, supongo, a órdenes superiores o a sus propios intereses, quién sabe, desde luego no defienden el interés general de la ciudadanía, más bien al interés particular suyo”.

Después de señalar que el alcalde de Astorga no se ha reunido en ninguna ocasión con la Junta Vecinal de Piedralba, la pedánea le ha recriminado que “no ha dado la talla” ni cuando este lunes opositores a la planta de lodos recibieron en Astorga al consejero de Medio Ambiente de la Junta, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, con una sonora pitada hasta “amenazar a sus votantes con una multa porque iba a denunciar a los presentes a Subdelegación, nos ha dejado muy claro de parte de quién está. Le perdieron las formas, señor alcalde”.

Amor Couso ha asegurado que, contrariamente a lo que recientemente ha manifestado José Luis Nieto, los ayuntamientos tienen la competencia y el deber de proteger la salud de sus vecinos y el interés general hasta evitar actuaciones que generen riesgos. Y ha informado de que el Ayuntamiento de Chinchón (Madrid) se personó contra una planta de tratamiento y valorización de lodos que el ayuntamiento vecino de Villaconejos pretendía autorizar. “Será que otros ayuntamientos pueden lo que el de Astorga no puede”, ironizó, al tiempo que ha recordado que el consistorio astorgano no ha presentado alegaciones al proyecto de Piedralba, “es más, en estos momentos estoy segura de que no han ni valorado leer el proyecto. El ayuntamiento de Astorga no prevé el daño que les viene. Ya denunciarán después”.

La pedánea ha destacado el silencio del alcalde de Val de San Lorenzo, “increíble, tanto hablar en campaña de elecciones y a la hora de dar la cara, silencio. Y todos en la misma línea de partido”.

Del alcalde que lleva 32 años al frente del Ayuntamiento de Santiago Millas, ha indicado que “campa a sus anchas cual caporal en el cortijo, se cree dueño y señor y así te lo hace saber. Hace y deshace sin el más mínimo interés hacia sus ciudadanos. Pedir explicaciones a este señor alcalde, es como predicar en el desierto”. Couso ha recordado que “nos ha colocado la planta de reciclados de residuos de construcción, ahora, la de lodos y según últimas noticias, una planta de biogás en la misma zona”.

La presidenta de la Junta Vecinal ha desvelado que cuando preguntó a la empresa que quiso instalar una planta de biogás, pero que fue desechada tras la protesta de los vecinos de Piedralba durante la pasada campaña electoral, “por qué quería instalar una planta de biogás justo en este lugar, cuál era el interés, por qué aquí, me dijeron: ‘Conocemos a Sindo desde hace muchos años, sabía del proyecto y nos ofreció esta zona’”.

Ante el desamparo institucional que Amor Couso ha indicado que sufren los vecinos de las poblaciones afectadas por la planta de lodos, concluía señalando que “vivimos en una zona donde poner un ladrillo o pintar una fachada exige una autorización porque 'hay que mantener el entorno'. Poner mierda queda a libre albedrío, con el beneplácito de esos que han sido elegidos representantes”.