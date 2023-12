El Ayuntamiento de Astorga sube un 40% la tasa por el tratamiento de residuos antes de que acabe el año

Astorga aprueba “en el tiempo de descuento” la ordenanza que regula la prestación del servicio de tratamiento de residuos. Tras la inminente desaparición del Consorcio Provincial de la Basura (Gersul) el próximo 1 de enero de 2024 y con la consecuente asunción por parte de la Diputación de la gestión de residuos y de sus 2.590.000 euros de deuda, el Ayuntamiento de Astorga ha aprobado definitivamente, en esta mañana de miércoles, la subida de la tasa de 38 a 54 euros anuales, lo que supone un incremento de un 40% para el bolsillo de cada vecino de la ciudad.

Como explicaron el pasado 25 de octubre el concejal de Medio Ambiente, Julián García, y la edil de Hacienda, Laura Torralba, con esta nueva ordenanza se pretenden recaudar 491.454 euros, “ya que en Astorga hay 5.495 viviendas que abonarán 53 euros cada 12 meses y 431 comercios, 116 industrias, 149 oficinas y lugares de culto, que pagarán una base de 122 euros con un incremento añadido en función de los metros cuadrados del local”. Según los populares, “aunque se mantiene la tasa de cobro anual aumentará de 38 a 54 euros por domicilio como consecuencia”, en parte, “de dos impuestos creados por Pedro Sánchez”, refiriéndose específicamente al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y al impuesto sobre los gases fluorados.

En un pleno convulso, en el que la oposición se quejó con fervor de que recibió el expediente completo del pleno (la documentación para debatir) sólo unas horas antes del inicio de la sesión, se ha aprobado la nueva normativa con los votos a favor del PP, y los votos en contra del PSOE e IU.

El concejal del PSOE, José Luis de la Iglesia, aseguró que los dos impuestos a los que se refiere el equipo de Gobierno “se aplican única y exclusivamente a las toneladas sin reciclar (…) y Astorga se ha venido preparando, con las islas móviles, para asumir los costes, así que no es necesaria esta subida”. Asimismo, alegó que “si utilizamos ese sistema de recogida selectiva reduciríamos las toneladas a reciclar y por ende el impuesto a pagar por todos los vecinos”, instando a “desarrollar una campaña de concienciación para convertir Astorga en una ciudad sostenible y mejorar el futuro del planeta”.

Continuó su alegato explicando que Ecoastúrica “es la que lleva los residuos al CTR, por lo que con una buena gestión municipal esta subida es innecesaria”.

Por su parte, el edil de Izquierda Unida, Ángel Núñez, reiteró que “no ha habido una comisión informativa y la documentación nos ha llegado sin guardar los plazos; no consta ninguna propuesta para votar y no se nos ha dicho cuántas alegaciones hay, así que pido que levante la sesión y no se vote”. Según Núñez, la subida se evitaría si “se instalasen las islas móviles y el quinto contenedor”.

En respuesta, el responsable de Medio Ambiente, Julián García, adujo que “la subida se hace sobre las 4.400 toneladas que destinamos en 2022 al CTR, cuando gobernaban ustedes”. “La realidad”, prosiguió, “es que pagaremos 112 euros por tonelada de residuo entregado, y los dos impuestos aprobados por Sánchez obligan a ello”.

En cuanto a las alegaciones, las tildó de “imprecisas, erróneas y/o desacertadas”, y aseveró que “el Ayuntamiento ha estado pagando siempre la misma cantidad que los demás consistorios aunque llevase Ecoastúrica los residuos al CTR, por eso sorprende que se quejen ahora y no antes”. Concluyó su intervención detallando que “esta tasa se sube por los residuos del 2022; si el año que viene conseguimos reciclar más, podremos hablar entonces de reducir el importe”.

Como réplica, el socialista Juan José Alonso Perandones tachó de “inmoral” la propuesta del equipo de Gobierno. “Sus sueldos cuestan anualmente 500.000 euros a los ciudadanos y les suben la tasa de la basura, sosteniendo su discurso en lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos nacionales. Durante la anterior legislatura nosotros no subimos ninguna tasa, incluso bajamos las tarifas de las instalaciones deportivas”.

Finalmente tomó la palabra el alcalde, José Luis Nieto, que acusó a la oposición de “demagoga”: “No habéis reconocido los impuestos que vuestros compañeros han implantado a nivel nacional, y tampoco reconocéis que vuestros compañeros disuelven Gersul y nosotros cumplimos con lo que ellos dicen desde Diputación”.