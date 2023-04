Valladolid competirá con Valencia de Don Juan con un centro de ocio acuático

El parque acuático de Valencia de Don Juan podría tener competencia. Y no llega de un lugar cualquiera. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha anunciado este sábado a través de las redes que concederá una parcela de suelo municipal en Pinar de Jalón a la construcción de una infraestructura de esas características si resulta reelegido el próximo 28 de mayo. La iniciativa recuerda a la propuesta lanzada en la campaña de los comicios de 2015 por el luego alcalde de León, Antonio Silván, quien la repescaría en 2019 sin nunca llegar a materializarla.

El parque acuático de Valencia de Don Juan resulta todo un atractivo para el municipio coyantino con piscina de olas y toboganes gigantes, lo que genera un importante flujo de visitantes cada verano.

Tras hacer un avance en redes sociales, el alcalde de Valladolid y candidato a la reelección por el PSOE, Óscar Puente, ha concretado vía Twitter su propuesta: la de conceder a la iniciativa privada una parcela de 30 hectáreas junto a la VA-20 en la que estaba previsto instalar la ciudad deportiva del Real Valladolid, que finalmente se construirá junto al estadio, según informa elDiario.es/castillayleon.

Cederemos en concesión la parcela de Pinar de Jalón en la que iba a ubicarse la ciudad deportiva del Real Valladolid para la construcción de un gran centro de ocio acuático. Será polo de atracción de visitantes y un referente para la España de interior. #valladolidmejorquenunca pic.twitter.com/rp1V0bLbZa — Oscar Puente (@oscar_puente_) 15 de abril de 2023

“Mi equipo de gobierno defiende la gestión pública de los servicios públicos, pero hay algunos servicios que no es necesario que sean gestionados directamente por el Ayuntamiento. Lo hemos visto con los centros deportivos de la ciudad. Esta es una parcela ideal para ofrecerla en concesión a alguien que desarrolle en ella un ‘proyecto de agua’ para un proyecto de ocio vinculado al agua, que dará servicio no sólo a Valladolid, una ciudad en la que los veranos son cada vez más largos, sino a todo Castilla y León, que no cuenta con una instalación de estas características”, ha apuntado Puente en una nota de prensa.