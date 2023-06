UGT advierte del posible cierre de consultorios sanitarios rurales en verano por falta de personal

El sindicato UGT-Sanidad ha rechazado este viernes la gestión estival de la Gerencia de Atención Primaria de León ya que ha considerado que puede llevar a tener que cerrar centros y consultorios durante el verano al no contar con profesionales.

UGT ha destacado, a través de un comunicado, el esfuerzo del personal sanitario y no sanitario ante la tensión que siempre genera el verano por la ausencia de sustituciones, aumento de la presión en la atención al usuario y del número de guardias para enfermería y medicina, desplazamientos para cubrir la asistencia en otros consultorios por salientes de guardia u otros permisos, así como la asunción del incremento de los cupos por desplazamientos, especialmente en las zonas rurales.

“Frente a este esfuerzo la Gerencia insiste en mantener una gestión de cobertura de ausencias irracional y que va en contra de trabajadores y población. Esto puede llevar a cierres de centros y consultorios que no quedarán cubiertos por ningún profesional, cuando éste salga de guardia. Haciendo caso omiso de la autogestión de los propios centros que llevan trabajando en ello desde abril”, ha denunciado la central sindical.

Asimismo, UGT ha criticado que la Gerencia ha tardado más que otras en hacer los llamamientos de contratación del verano, encontrándose con personal que queriendo quedarse en Atención Primaria no ha podido hacerlo por haber aceptado otros contratos en otros lugares.

El sindicato también ha criticado que la Gerencia no ha informado de qué organización debía seguir el personal ante la implantación de las 35 horas semanales, por lo que un mes después y a pesar de haber pedido explicaciones la representación laboral mantienen la actividad como cuando la jornada era de 37,5 horas. “La Gerencia Regional sigue sin querer reconocer las acumulaciones que realiza parte del personal, incluido el no sanitario, no reconociéndoselas económicamente ni sustituyendo el 100% de las ausencias”, ha concluido UGT.