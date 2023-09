El PP se opone a la subida del 13% de la tarifa del agua potable en León que propone el equipo de gobierno

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de León ha propuesto una subida del 13,3% de la tasa de agua potable en la capital de la provincia, a la que ya se ha opuesto el grupo municipal del PP que, afirma, que en lugar de esta medida “ha presentado una propuesta alternativa que permite la sostenibilidad de un servicio de calidad y evita aumentar más de lo necesario la carga fiscal a los leoneses”.

Cabe destacar al respecto que el PSOE no tiene la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de León y que, para sacar adelante esta medida, debería obtener el apoyo de otro grupo político.

El portavoz municipal del PP, David Fernández, reitera el “rechazo absoluto” a esta propuesta aunque reconoce que se debe realizar una actualización del precio del agua “con sensibilidad”. La propuesta del PP se basa en un aumento que no superaría el 2,32%, cifra equivalente al IPC entre julio de 2022 y julio de 2023, y que se aplicaría en el año 2024. Después se añadiría “paulatinamente en los años sucesivos solamente una pequeña parte” del IPC entre julio de 2021 y julio de 2022.

Además, esta actualización de la tarifa para años sucesivos a 2024 hasta completar ese diferencial estaría supeditada a que el IPC interanual se mantenga en niveles inferiores al 3% y nunca incrementándolo en más de 1,5 puntos por año, con el fin de evitar que existan actualizaciones excesivamente elevadas.

“Es cierto que el año pasado no se incrementó la tarifa y que el IPC entre julio de 2021 y julio de 2022 alcanzó casi un 11%, pero también es verdad que no es razonable aplicar ahora de golpe esa subida que entonces no se quiso realizar junto con el 2,32 de los últimos doce meses”, afirma Fernández.