El PP carga contra Diez al denunciar retrasos en las obras del Palacio de los Deportes de León

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, David Fernández, denunció este domingo que la UTE encargada de las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes solicitó esta semana una ampliación del plazo de entrega hasta el 31 de enero, lo que anula el inicial plazo de cinco meses, que ya ha finalizado.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León adjudicó en el mes de junio las obras de rehabilitación energética y modernización del Palacio de los Deportes, una actuación integral para convertir el edificio en una instalación más eficiente desde el punto de vista energético, así como más accesible y más moderno y que está financiada con 1,5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sin embargo, para David Fernández, esta obra “se ha convertido en otro de los proyectos fallidos” del alcalde de León, José Antonio Diez, que “no ha podido cumplir su palabra una vez más” y el contrato ha tenido que ser prorrogado “ofreciendo una imagen de la ciudad lamentable a través de los clubes de balonmano y baloncesto que juegan en la ciudad”. Tras visitar el estado actual de la obra, el ‘popular’ vaticinó que los trabajos “no finalizarán antes de dos o tres meses, como mínimo”.

A pesar de los retrasos, el Palacio de los Deportes abrió sus puertas el 26 de octubre para acoger el partido de balonmano entre el Abanca Ademar y el Cangas, con tan solo 1.900 asientos correspondientes a la zona de preferencia y grada y sin calefacción. Un mes después acudió el F.C. Barcelona para enfrentarse al Ademar, con una temperatura de siete grados y parte de la estructura al aire. En este caso, el entrenador blaugrana, Carlos Ortega, denunció tener que jugar en estas condiciones y señaló que se habían trasladado estas quejas a la Liga Asobal.

Ante esta situación, Fernández lamentó que “los mayores perjudicados son los clubes de León que utilizan de forma habitual el Palacio de los Deportes”. Así, el Ademar, “con los condicionantes de frío y suciedad”, ha logrado jugar los partidos de local para no tener que desplazarse a otro pabellón pero no puede entrenar. Sin embargo, la Cultural de Baloncesto, el Baloncesto Femenino León y el Rodríguez Cleba no pueden jugar y tienen que ir al Pabellón de San Esteban o al Pabellón Universitario Hansi Rodríguez.