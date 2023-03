Los peritos de las defensas insisten en que en la Vasco se cumplió la normativa a pesar del siniestro mortal de seis mineros

El juicio por la muerte de seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa el 28 de octubre de 2013 concluyó hoy su séptima semana, con la declaración de varios peritos testigos de las defensas, entre ellos, los del Laboratorio Oficial Madariaga, LOM, que ratificaron el informe emitido en su día en el que apuntaban que no detectaron la existencia de ningún incumplimiento normativo por parte de la compañía cuando se produjo el siniestro.

En una comparecencia conjunta explicaron que hicieron una visita a la zona siniestrada y otra previa a una similar. En esa visita, declararon, el era ver si la parte posterior estaba recebada. “Estaba lleno de carbón y se veía también alguna roca. Estaba todo relleno y nos sorprendió un poco que no se veían grandes presiones. Los detectores de metano estaban en su sitio y en la parte posterior había un polvo muy fino, cosa que no era objeto del informe. No pudimos ver nada más, si había bóveda por detrás…”, relataron.

También quisieron dejar constancia de que, a su entender, a pesar de que en la explotación afectada se aplicaba una DIS (Disposición Interna de Seguridad) sobre explotaciones en virgen por parte de la Hullera Vasco Leonesa, no se trataba de un taller en virgen, al interpretar la existencia de explotaciones a nivel superior, afirmación que fue cuestionada por algún letrado al tratarse de la primera vez que se hace tal afirmación en el transcurso del juicio. “El informe no estudia la causa del accidente” aclararon preguntados al respecto.

El doctor ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo y catedrático jubilado de Explotación en la Escuela de Minas de la Universidad de León, Manuel José Camino, prestó testimonio para reiterarse en el contenido del informe que redactó sobre el accidente, que considera un DI (Desprendimiento Instantáneo) de grisú “imprevisible totalmente”.

“El taller quedó intacto. No se deformó la tela metálica, se ha podido meter una barrilla. Si se produce un hundimiento brusco de la bóveda sale el aire y el gas en cuestión de segundos y en este caso el gas continuó saliendo durante horas y en cantidades asombrosas”, apuntó sobre el contenido de su estudio, que no incluyó visitas al lugar afectado ni entrevistas con los trabajadores de la empresa.

También prestó hoy testimonio el ingeniero de Minas y técnico superior en Prevención, José Antonio Alonso Megido, de Auditores del Noroeste, entidad que elaboró desde 2005 y hasta 2014 las preceptivas auditorías de la Hullera Vasco Leonesa que en base al análisis de 18 puntos concretos, según sus palabras, ofrecían “una visión global del grado de cumplimiento de la normativa”.

A preguntas de los letrados comentó que la superposición de cargos existente en el organigrama de la empresa no implicaba incompatibilidades o conflicto de intereses, por ejemplo, en el cumplimiento o vigilancia de las medidas de seguridad. El juicio afrontará el lunes 27, en principio, su última semana tras superarse las sucesivas fases testificales, periciales y documentales.