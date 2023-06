La Once reparte 15.000 euros entre cinco vecinos de La Virgen del Camino

La Once ha repartido 15.000 euros en la localidad leonesa de La Virgen del Camino, en el sorteo del Súper Once celebrado el pasado viernes día 16 de junio. El vendedor Manuel Jesús Peñín ha sido el encargado de repartir suerte entre los vecinos de la localidad leonesa.

“Dar premios es de las partes más bonitas de nuestro trabajo, me alegra tanto como si me hubiese tocado a mí”, ha afirmado el vendedor, que despachó cinco boletos del Súper Once que resultaron premiados con 3.000 euros cada uno.

El Súper Once es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 80 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 80 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se haya elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.