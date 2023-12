Marcos Martínez renuncia a seguir de alcalde en Cuadros tras la condena Púnica con una nueva maniobra irregular

Más de 32 años después de permanecer en la Alcaldía del Ayuntamiento de Cuadros, el expresidente de la Diputación de León por el Partido Popular, hoy independiente, Marcos Martínez Barazón, presentó hoy su definitiva renuncia al cargo y al acta de concejal acorralado por la condena penal de inhabilitación a que le sentenció este mismo año, poco después de ganar las elecciones otra vez, la Audiencia Nacional por el caso de la Operación Púnica.

Hoy era el día en el que el regidor sería apartado de su puesto, sí o sí. Pero para ello, y hacer valer la sentencia condenatoria de mayo de este año, la oposición había tenido que forzar la convocatoria de un Pleno que activara por fin la inhabilitación por más de ocho años a ocupar cargo público alguno por su implicación delictiva en el caso de corrupción en lo que afectó a la Diputación leonesa antes y durante su breve mandato como presidente en 2014, tras el asesinato de su antecesora y valedora, Isabel Carrasco.

Sin embargo, el Pleno como tal no se celebró, en una maniobra que la oposición del Grupo Socialista no dudó en tildar de grave e irregular, ya que el secretario municipal en vez de desarrollar los tres puntos del orden del día se limitó a informar de que Martínez Barazón había registrado esta misma mañana, minutos antes de la sesión, un escrito de renuncia. Tras su lectura en público se levantó la sesión impidiéndose no sólo debatir y aprobar o tomar cuenta de los puntos, como es obligatorio y preceptivo, sino incluso intervenir a los concejales, que reclamaron en vano la palabra.

Los que en cambio sí se hicieron notar fueron los menos de medio centenar de vecinos asistentes al Pleno, que aplaudieron casi todos en apoyo del ya exalcalde -que en ningún hizo acto de presencia-, con sonoros aplausos y gritos de apoyo, refrendados con algunas pancartas que además de ese apoyo incluso recogían veladas amenazas a la oposición.

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco García Mediavilla, avanzó que estudiarán acciones legales, denuncias incluidas, “para el exalcalde y todos los que con sus decisiones están presuntamente prevaricando”, en referencia a que el primero no comunicó jamás al Ayuntamiento su condena de inhabilitación y el secretario municipal “se tenía que haber enterado de un hecho tan notorio -la condena-, y al no pedírsela puede haber incurrido también en un delito”.

En ese sentido, quiso aclarar que “no es la oposición sino la legalidad la que le echa” del Ayuntamiento de Cuadros a Martínez Barazón, “porque son los delitos que él ha cometido por lo que se tiene que ir”. Y lamentó su último acto como regidor: “Ha continuado con su política: siempre está rozando la ilegalidad, en alguna ocasión la ha cometido, como ya dicta una sentencia, y ahora otra más en este Pleno”.

En el escrito leído en público y registrado hoy en su adiós, Marcos Martínez Barazón aseguró que la oposición ha sido quien “han cercenado mis derechos que cualquier otro ciudadano tendría mientras la sentencia no es firme”, dado que la ha recurrido al Tribunal Supremo; una maniobra que no sólo no le ha valido a él, sino tampoco a los también condenados alcaldes de Cabañas Raras o Sena de Luna este mismo año.

El histórico regidor argumentó no que le expulsa la sentencia condenatoria de Púnica sino que considera “totalmente prioritaria la tranquilidad de mi familia, la mía propia, y la de los vecinos de Cuadros que me han respaldado mayoritariamente y continúan haciéndolo”. Y de hecho, en sus argumentos quiso dar la vuelta a la condena de la Audiencia Nacional, asegurando que “no afirma en modo alguno que haya desviado ni un sólo céntimo, absolviéndome de los delitos de fraude, falsificación, malversación, cohecho, y siendo condenado únicamente por irregularidades administrativas que no alentó y que desconocía”. Y eso a pesar de admitir a continuación su “responsabilidad penal como último responsable de la Diputación”.

Y para concluir, introdujo otro argumento tan populista como tergiversado, afirmando que “nos encontramos en momentos muy extraños en que los políticos que han malversado cientos de millones de euros ejercen funciones de Gobierno, protagonizan indultos y amnistías -en referencia, se supone, a Pedro Sánchez- al mismo tiempo que otros que no hemos incurrido en irregularidades económicas somos objeto de sanciones ejemplares sin derecho a recurso”.

Ahora, ya sin Martínez Barazón con el bastón de mando ni siquiera el acta de concejal, debe tratar de recomponerse la normalidad en el Ayuntamiento de Cuadros cuando en 10 días hábiles se produzca la toma de posesión de la persona que le sustituya a partir de ahora como concejal. Posteriormente, en otra sesión aún sin fecha, la Agrupación Independiente de Cuadros (AIC) que fundó tras su expulsión del PP debe designar, haciendo uso de su mayoría absoluta, a quien sea el próximo alcalde o alcaldesa, un nombre que todavía no se conoce.