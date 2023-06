León aborda el futuro de la democracia con cumbre de presidente de parlamentos y Felipe VI

El rey Felipe VI presidirá este viernes en León el acto de inauguración de una conferencia de presidentes de parlamentos nacionales con motivo de la presidencia española de la Unión Europea (UE) en la que se abordará el papel de estas instituciones como garantes de la democracia.

Será una cumbre al más alto nivel para debatir sobre el papel de los parlamentos en el fortalecimiento de la democracia coincidiendo con la celebración del Día del Parlamentarismo, que reunirá a los presidentes de los parlamentos de los países miembros de la UE y del Parlamento Europeo.

También han sido invitados los países candidatos a formar parte de la misma, así como a representantes de parlamentos que cuentan con una especial relación de cooperación con la UE.

Bajo el título “Reforzar la democracia fortaleciendo a los parlamentos”, este viernes y sábado se debatirá sobre el papel de los parlamentos en el fomento del desarrollo de la democracia a nivel global frente a los nuevos desafíos y amenazas a los que esta se enfrentan, de los que son buen ejemplo los asaltos al Capitolio de los Estados Unidos o a las principales instituciones brasileñas en enero de este año.

Al término de la cumbre se aprobará la 'Declaración de León', un documento de consenso entre los parlamentos de los países de la UE que pueda servir de punto de partida para entender qué debería significar el parlamentarismo en el momento histórico actual y qué papel pueden jugar en esta batalla global entre la democracia y sus amenazas que el mundo está experimentando.

Cuando la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció el pasado mes de abril la celebración de esta cumbre explicó que la razón de que se haya elegido León como sede es que esta ciudad fue reconocida por la UNESCO como cuna del parlamentarismo.

Así, el encuentro tendrá lugar el claustro de la Basílica de San Isidoro, en el mismo sitio donde se reunieron las primeras Cortes medievales en 1118.

La conferencia magistral inaugural versará sobre el origen leonés del parlamentarismo y correrá a cargo del historiador australiano John Keane, experto en la materia y autor del libro 'Vida y muerte de la democracia'.

Batet destacó cuando visitó León en abril que esta conferencia será una excelente manera de divulgar ante parlamentarios de toda Europa que León fue la primera ciudad que tuvo un parlamento propiamente dicho, como así lo ha reconocido la UNESCO y los historiadores más prestigiosos del mundo.

Al acto de inauguración que presidirá el rey asistirán Batet y el presidente del Senado, Ander Gil, y servirá de arranque de la dimensión parlamentaria de la Presidencia española del Consejo de la UE, que transcurrirá entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023.

La reunión se articulará en tres sesiones de trabajo, en la primera de las cuales el vicepresidente primero del Parlamento Europeo, Othmar Karas, y las presidentas del Bundestag de Alemania, Bärbel Bas; de la Cámara de Diputados de la República Checa, Marketa Pekarova Adamova, y del Parlamento de Malawi, Catherine Gotani Hara, debatirán sobre cooperación parlamentaria y desarrollo de la democracia.

La sesión central, que moderará la presidenta del Congreso de los Diputados, reunirá a los presidentes del Riksdagen de Suecia, Andreas Norlén; de la Asamblea de Portugal, Augusto Ernesto Santos Silva; al presidente del Parlamento de Croacia, Gordan Jandroković; y a la presidenta de la Asamblea Nacional de Eslovenia, Urška Klakočar Zupančič.

En esta reunión se abordará la defensa de los valores europeos y de las instituciones democráticas frente a los nuevos retos y amenazas.

El papel del Reino

El presidente del Sanado, Ander Gil, ha ensalzado este jueves el papel desempeñado por el antiguo Reino de León en la historia del parlamentarismo toda vez que la UNESCO le ha reconocido como el germen de este sistema de representación tal y como ha llegado hasta la actualidad.

Así lo ha destacado en una breve alocución durante la cena que ofrece, junto con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a los representantes de los parlamentos de la UE y de otras países que participarán en León en una cumbre en la que se abordará el papel de estas instituciones como garantes de la democracia ante los recientes ataques que ha sufrido en países como Estados Unidos y Brasil.

Gil ha destacado que la elección de León para acoger esta conferencia se debe a que en este ciudad se desarrolló el primer ejemplo de parlamentarismo con las Cortes de León de 1188.

“Agradezco enormemente la presencia de todos en este encuentro porque su participación es enormemente enriquecedora para el logro del objetivo principal de esta Conferencia: aunar esfuerzos para tejer redes y herramientas que permitan perfeccionar las respuestas a las necesidades sociales”, ha señalado.

Y ha añadido: “Y aquí, en León, cuna del parlamentarismo, en esta maravillosa ciudad que va camino de convertirse en patrimonio de la humanidad, les recuerdo esa frase de su himno que dice ”sin León no hubiera España“, a lo que yo añadiría, sin León no habría Europa, y sin León no habría parlamentarismo”.

La Unesco declaró en 2013 que los Decreta de León de 1188 contienen la referencia al sistema parlamentario europeo más antigua que se conozca hasta el presente.