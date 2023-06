El instituto de Santa María del Páramo contra su pueblo: impide la visita de un grupo de exalumnos de la localidad

Celebrar 60 años por todo lo alto, recordando especialmente su etapa de juventud, fue lo que hicieron el último domingo de mayo los quintos de 1963 de Santa María del Páramo, pero con una gran decepción, quedarse sin visitar el Instituto Valles del Luna de la localidad debido a la falta de colaboración de la dirección del centro para facilitar su apertura.

Medio centenar de parameses, de los que casi 40 estudiaron en el centro educativo, pensaron que la celebración bien merecía una visita para conocer el estado actual e instalaciones del instituto, pero pese a que solicitaron por dos veces la posibilidad de una breve visita, de apenas 15 minutos y tiempo para hacerse una foto, se encontraron con la doble negativa del director del centro, Jesús Aller Sánchez. Según la dirección del centro la petición de apertura un rato un sábado “resulta comprometido para la conciliación con la vida familiar y no puede tomarse como una obligación de los responsables del centro”.

Según los peticionarios, que manifiestan sentirse enfadados y decepcionados por la situación, había personal del centro educativo que sí se había mostrado dispuesto a abrir el centro un sábado para la breve visita pero Jesús Aller, en conversación con este periódico, afirma que desechó esa opción al ser el instituto “responsabilidad de la dirección” y él, en todo caso, el “último responsable”. Según su versión se ofreció al grupo de exalumnos la visita en horario lectivo de lunes a viernes aunque la reunión de quintos era un sábado y se impidió la posibilidad de apertura por trabajadores voluntarios del centro educativo por no querer hacerlo los responsables de dirección, sin mayores explicaciones.

“Nos apetecía ver el instituto, al igual que hace años vimos el colegio viejo”, señala una de las organizadoras de la reunión de quintos, que reprocha además malos modos en la negativa. “Me sentiría halagada de que quieran venir a mi casa si la tengo todo bien”, resume para lamentar que el centro no ponga en valor a sus vecinos con esta actitud. “Queríamos una visita de 5 minutos, ver y charlar un poco y ya”, resume.

Para el máximo responsable del centro la decisión de impedir la visita no significa ir contra el pueblo, “no es mi opinión”, y la enmarca en sus responsabilidades como dirigente del centro educativo, recalcando que estaba abierto a una visita en horario lectivo de lunes a viernes, un horario poco factible según denuncian los peticionarios.

El IES Valles del Luna de la localidad paramesa nació a mediados de los años 60 como Instituto Laboral de Santa María del Páramo, aunque su nombre cambió para homenajear a los pueblos y zonas inundadas de donde viene el agua que tanta riqueza ha generado en la comarca en las últimas décadas.

La Dirección Provincial de Educación, consultada por este medio, ha señalado que no tiene potestad para imponer un criterio sobre las visitas de este tipo y que “dependen del equipo directivo de los centros y de la decisión personal de sus responsables”. En definitiva, que es cuestión de querer o no querer. Y en el caso reciente de Santa María del Páramo ha sido un no que ha decepcionado profundamente a sus antiguos alumnos.