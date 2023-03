La huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia bloquea los juzgados de León

La huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia tiene bloqueados los juzgados de la provincia de León desde el pasado 24 de enero, con unas 800 actuaciones suspendidas, entre juicios, vistas, comparecencias, conciliaciones, etcétera, y miles de procedimientos que siquiera se han podido iniciar. Solo en el partido judicial de León hay ya más de 3.400 demandas de civil, social y contencioso administrativo sin incoar y más de 1.500 asuntos penales en la misma situación.

Las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales tienen ya unos siete millones de euros parados, no avanzan los procedimientos, no se señalan nuevos juicios y no se llega a dictar sentencia. Tampoco se tramitan los procedimientos de ejecución porque no se acuerdan embargos ni se celebran subastas. Se está trabajando aproximadamente al 30%, por los Letrados de Administración de Justicia que no están haciendo la huelga, y en servicios mínimos para dar trámite a todo lo que tiene que ver con violencia de género, causas con preso, pensiones alimenticias y medidas cautelares. El resto no se mueve un papel.

La situación en los juzgados de León capital, Ponferrada, Astorga, Villablino, La Bañeza, Cistierna y Sahagún empieza a ser muy grave por el atasco acumulado hasta ahora, con el perjuicio a la ciudadanía que eso supone, a pesar de lo cual todavía hay quien no sabe quiénes son ni por qué han paralizado la Justicia.

Quiénes son los Letrados de la Administración de Justicia

Los Letrados de la Administración de Justicia son los antiguos Secretarios Judiciales, licenciados en Derecho que, tras superar una dura oposición, pasan a formar parte del Grupo A1 de funcionarios, de los mayores escalafones del Estado. Son expertos en Derecho procesal y ejercen sus funciones en Juzgados y Tribunales para garantizar los derechos de los justiciables. En la provincia de León hay 51, eminentemente mujeres, repartidas entre los siete partidos judiciales.

Entre otras funciones, son titulares de la Fe pública judicial, garantizando que los procedimientos judiciales se desarrollen conforme a ley y respetando los derechos de los justiciables, asumen funciones directivas encargándose de la dirección técnico- procesal del procedimiento, dando instrucciones pertinentes al resto de funcionarios de la Administración de Justicia y dictando resoluciones al efecto, admiten a trámite las demandan, dan traslado a las partes, señalan juicios, gestionan las Cuenta de Depósitos y Consignaciones judiciales, se encargan de la ejecución forzosa, acordando embargos y realizando las subastas judiciales.

El origen del conflicto se remonta al año 2009, y posteriormente al 2015, cuando se decidió la reforma de varias leyes procesales para descargar de trabajo a los jueces y magistrados para agilizar la Justicia. En torno al 60% de las competencias de los jueces pasaron a serlo de los Letrados de la Administración de Justicia, asumiendo por tanto funciones cuasi jurisdiccionales sin una adecuación del salario, que es lo que se viene reivindicando desde entonces.

No fue hasta abril de 2022 cuando, tras una primera intentona de movilización laboral, el Ministerio de Justicia se comprometió por escrito a revisar las retribuciones económicas que perciben y que éstas sean acordes a su nueva carga de trabajo y responsabilidad, sin que hasta ahora se haya cumplido lo pactado.

Meses sin cobrar para conseguir “dignidad” para su carrera profesional

ILEÓN ha podido conocer las historias de varias letradas de la Administración de Justicia de León y cómo están viviendo en primera persona su primera huelga indefinida que les está acarreando meses de nóminas significativamente reducidas en las que solo les computan las horas de servicios mínimos.

Ana Belén López Fernández, Laura González Fernández y Verónica Valbuena atienden a este medio en el despacho de una de ellas entre pilas de carpetas llenas a rebosar que van creciendo cada día que pasa sin trabajar. Orgullosas de la unión del gremio en una lucha que consideran justa, entre reivindicaciones de una negociación colectiva propia para su cuerpo. “Actualmente estamos siendo representados por sindicatos generales de la Administración de Justicia que no defienden nuestros intereses sino los del resto de los cuerpos, cuyas funciones y características son diferentes a las nuestras”, sentencian.

Lamentan “profundamente” el perjuicio que la huelga está causando a los ciudadanos, pero están dolidas porque el Ministerio no ha cumplido lo pactado. Desde el viernes de la anterior semana se han retomado las negociaciones del Comité de Huelga con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Hacienda, que continúan el día de hoy viernes.

“Somos perseverantes, resistentes, luchadores y como antiguos opositores sabemos lo que es el esfuerzo, la constancia y la paciencia, por lo que no cederemos hasta conseguir nuestro objetivo que es dar dignidad a nuestro cuerpo con un salario que reconozca nuestras funciones y nuestras responsabilidades”, subrayan. “Apoyamos plenamente en el Comité de Huelga y confiamos en una pronta resolución del conflicto, aunque nos mantendremos fuertes y firmes hasta el final”.