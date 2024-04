El Hospital de León organiza una maratón de donaciones de sangre los próximos días 10 y 11 de abril

El Hospital de León ha organizado para los próximos días 10 y 11 de abril, miércoles y jueves, una maratón de donaciones de sangre destinada principalmente a los trabajadores pero en la que puede participar cualquier interesado. El punto de donación estará ubicado en el vestíbulo de acceso al salón de actos y se podrá donar entre las 8.45 y las 14.45 horas por las mañanas y de 15.15 a 21.15 horas por las tardes.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León hizo este viernes un llamamiento a la “solidaridad” y a la participación en el maratón, que se está desarrollando en todos los hospitales de Castilla y León.

“Si eres mayor de 18 años, pesas más de 50 kilos, no padeces o no has padecido ninguna enfermedad transmisible por vía sanguínea... ¡DONA! Muchas personas dependen de la solidaridad de los donantes. Con una sola donación de sangre puedes beneficiar hasta a tres enfermos distintos. La sangre se separa en varios componentes, cada uno de los cuales se utiliza para tratar diferente tipos de enfermedades”, señalaron.

Todos los días se necesitan un total de 450 donaciones de sangre en Castilla y León y solo en el Hospital de León se distribuyeron durante el pasado año 12.278 concentrados de hematíes, 1.009 unidades de plasma y 1.358 pooles de plaquetas.