Otra furgoneta más choca contra el puente de San Marcos en León

Poco más hay que explicar que ver la foto. Otra furgoneta más ha chocado contra el vano del puente de San Marcos de León dejándose parte del techo en el accidente. El desgraciado hecho, para el conductor, ha ocurrido esta misma tarde.

Es conocido por todos los leoneses que en el lugar han ocurrido varios accidentes con camiones atascados debido al gálibo insuficiente, y vehículos que se han empotrado contra el puente. Estos incidentes han provocado problemas de tráfico y generan indignación entre los vecinos de la capital, entre los que no logran entender cómo se puede ir con un vehículo de transporte por ahí y los que no comprenden cómo el Ayuntamiento no adopta una solución.

Las autoridades lmunicipales han tomado medidas, como la instalación de señalización de gálibo, para prevenir futuros accidentes en el puente; pero cada año se producen siniestros similares sin que se solvente el problema.