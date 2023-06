El ‘Eurojackpot’ de la ONCE deja un premio de más de 210.000 euros en León

El ‘Eurojackpot’ de la ONCE ha dejado en León un premio de 213.769,50 euros, en un boleto de tercera categoría (cinco números), del sorteo del martes 6 de junio. Óscar Martín del Teso ha sido el encargado de repartir la suerte desde su punto de venta situado en la calle Ancha de la capital.

“Cuando me he enterado me he llevado una de las mayores alegrías de mi vida. Es precioso saber que has repartido la suerte a una de las personas que cada día elige colaborar con nuestra organización”, declaró.