Desalojan a seis vecinos de la calle Santos Ovejero de León por el incendio en una vivienda

Un incendio declarado a primera hora de esta tarde en una vivienda del segundo piso de un edificio situado en la calle Santos Ovejero de León obligó a desalojar a seis vecinos de manera preventiva.

Según informaron fuentes municipales, las llamas se originaron en la terraza de una vivienda del segundo piso y no se propagaron mucho más allá de la misma, aunque sí el humo, que obligó a llevar a cabo tareas de ventilación en todo el edificio. En cuanto a los daños, no se registró ninguno personal, aunque sí materiales, que no fueron cuantiosos.

La Policía Local coordinó el dispositivo de extinción con tres dotaciones que se desplazaron al lugar del incidente, donde también participaron ocho efectivos de los Bomberos de León, que acudieron con una autoescala y una bomba urbana ligera.