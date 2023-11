CCOO mantiene dos jornadas de huelga de profesionales de Infantil ante el “ninguneo de las patronales”

El Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de León mantendrá las dos jornadas de huelga previstas para los días 8 y 15 de noviembre de los trabajadores del primer ciclo de Educación Infantil de centros privados y centros municipales de gestión privada ante el “ninguneo de las patronales” en la negociación del convenio colectivo, a las que acusaron de “vincular cualquier mínimo incremento salarial a la pérdida de derechos laborales”.

El sindicato explicó que las propuestas planteadas por la patronal pasan por dejar de bonificar al cien por cien los primeros tres meses en la primera incapacidad temporal del año a no bonificar nada hasta el quinto día de baja, eliminar las plazas de gratuidad para hijos de trabajadores del centro dejando la matricula en el 50 por ciento de su coste o incrementar los supuestos para aplicar descuelgues de convenio.

“Todo eso pasa por unos ligeros incrementos para 2024, que deja el salario de 2023 congelado y que dejaría en 2026 el salario en los centros privados para las maestras en 1.575 euros, es decir, 86 euros más que en 2022, las educadoras en 1.210 euros y resto de personal en 1.140 euros. En los centros de gestión indirecta, los municipales de gestión privada, se propone también la congelación salarial para 2023 y luego incrementos del tres por ciento anual para los años 2024, 2025 y 2026.

“Con su inmovilismo en las propuestas presentadas en la reunión es imposible desencallar la situación de bloqueo en el que nos encontramos sumergidos”, señalaron desde el sindicato, al considerar que “las propuestas retributivas son totalmente insuficientes”. Asimismo, no aceptaron la congelación salarial propuesta para 2023, la modificación de la IT en los términos planteados ni la renuncia al por ciento de la gratuidad de plazas, al tiempo que advirtieron que no piensan renunciar a sus reivindicaciones en materia de permisos, vacaciones o jornada.