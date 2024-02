“Afrenta”, “provocación” y “ocurrencia”: las reacciones del leonesismo político a la llegada de la fiesta de Villalar a León

El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, y el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UP), Luis Mariano Santos, consideran una “provocación”´que el Gobierno de la Junta de Castilla y León pretenda extender a todas las provincias, los actos conmemorativos del Día de la Comunidad o de Villalar, que también llegarán a la capital leonesa y a Ponferrada.

Así lo han destacado ambos dirigentes políticos al ser preguntados por este asunto en una rueda de prensa en la sede de UGT de apoyo a la manifestación ‘Respeto por Castilla y León’, convocada por los sindicatos. En concreto, el regidor ha insistido en que en León no existe el sentimiento de pertenencia a la Comunidad Autónoma y por lo tanto celebrar la fiesta de Villalar en la provincia se puede entender como una “afrenta” hacia los leoneses.

“Va a ser la fiesta con menor concurrencia que pueda haber existido a no ser que los traigan de otros sitios”, vaticinó Diez, que ha reiterado que es necesario atender la “reivindicación justa” de León a su derecho autonómico. Y ha agregado: “Mientras estemos en la Comunidad la Junta lo que tiene que hacer es resolver nuestras problemas, cosa que no sólo no hace sino que además los agrava”.

Por su parte, el líder de UPL, procurador autonómico y ahora también alcalde de Cistierna ha dicho que lo pretender la Junta es generar una “provocación” a los leoneses y ha asegurado que la celebración no va a tener ningún éxito. “Lo realmente triste es que incluso ocultan de donde vienen los fondos y en vez de hacerlo a través de la Fundación Castilla y León que es la que suele financiar estas actividades ahora lo van a hacer a través de la Consejería de Presidencia”. Ha remarcado que ese dinero, en vez de tirarlo en “tonterías”, se debería destinar a educación, sanidad y servicios sociales.