La Universidad de León participa en el descubrimiento de la primera vía de producción de óxido nítrico en plantas

El investigador del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de León, Alejandro Chamizo Ampudia, es uno de los firmantes del artículo titulado ‘A new oxidative pathway of nitric oxide production from oximes in plants’ (Una nueva vía oxidativa de producción de óxido nítrico a partir de oximas en plantas), publicado en la revista ‘Molecular Plants’, en el que se anuncia un avance importante en el campo de la biología vegetal, que podría tener utilidad en el desarrollo de nuevos medicamentos y terapias.

El descubrimiento de la primera vía metabólica que produce óxido nítrico (NO) en plantas a partir de aminoácidos, liderado por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en colaboración con la Universidad de León, representa un avance significativo en el campo de la biología vegetal. Este hallazgo ha sido buscado durante más de veinte años y tiene implicaciones potenciales en sectores como la agricultura y la medicina.

El óxido nítrico (NO) es una molécula clave en diversos procesos biológicos, tanto en plantas como en animales. Su producción a partir de aminoácidos a través de una vía metabólica específica proporciona nuevos conocimientos sobre los mecanismos que regulan la función de esta molécula en el reino vegetal.

La importancia de las oximas, un tipo de compuestos químicos, en la producción de óxido nítrico agrega un elemento adicional a la comprensión de cómo las plantas generan y regulan esta molécula esencial para su desarrollo y respuesta a diversos estímulos ambientales.

En el ámbito médico, el conocimiento de esta vía metabólica -señalan desde la institución autonómica- podría tener implicaciones en el desarrollo de medicamentos o terapias que aprovechen la producción de óxido nítrico en plantas para beneficio humano. Además, podría proporcionar una mayor comprensión de cómo ciertos compuestos químicos, como las oximas, pueden influir en la salud de las plantas y, por extensión, en la cadena alimentaria.

En resumen, añaden desde la Universidad de León, este hallazgo representa un avance significativo en la comprensión de los procesos metabólicos en las plantas y abre nuevas perspectivas para aplicaciones prácticas en agricultura y medicina. Las posibles aplicaciones de este descubrimiento “son prometedoras, especialmente en los campos de la agricultura y la medicina. En agricultura, entender cómo las plantas producen óxido nítrico podría llevar al desarrollo de estrategias para mejorar el crecimiento de los cultivos, aumentar la resistencia a enfermedades y optimizar la eficiencia en el uso de nutrientes”, concluyen.