La Universidad de León oferta casi 40 másteres oficiales para el próximo curso 2024-25

La Universidad de León (Unileon) ya tiene abierto el plazo de solicitud para los casi cuarenta másteres oficiales que oferta para el próximo curso. Los titulados superiores podrán elegir entre dos másteres de la rama de Artes y Humanidades, tres de Ciencias, seis de Ciencias de la Salud, trece de Ciencias Sociales y Jurídicas y trece de Ingeniería y Arquitectura, presenciales en su Campus de Vegazana o de Ponferrada u online, con la novedad del Máster Internacional de Producción y Consumo Responsable.

Las inscripciones se podrán presentar hasta el 23 de julio a las dos de la tarde. Tres días después se dará a conocer el listado de admitidos que podrán hacer efectiva su matrícula del 29 al 31 del mismo mes. En caso de que quedasen plazas vacantes después de esta primera fase, se abriría una segunda durante los meses de agosto y septiembre, si bien un 5% de las plazas disponibles se reservará para estudiantes con un reconocido grado de discapacidad igual o superior al 33%.

La oferta de másteres oficiales de la Universidad de León, al completo y en detalle, a continuación.

Los másteres oficiales de la Universidad de León

Artes y Humanidades

La rama de Artes y Humanidades, la Universidad de León cuenta con dos másteres oficiales en su oferta. El Máster Universitario en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia ofrece 20 plazas para impartir una formación avanzada y multidisciplinar dirigida a la comprensión e interpretación de la cultura europea, orientada a promover una trayectoria investigadora en Artes y Humanidades y/o Ciencias Sociales así como a desarrollar actividades relacionadas con la gestión cultural. Semipresencial, en el Campus de León.

Y, el Máster Universitario en Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera que imparte una formación avanzada y especializada en lingüística y su aplicación al campo de la enseñanza del español como lengua extranjera, asumiendo para ello una doble orientación, académica y profesionalizante, de manera presencial en el Campus de León, a 25 alumnos.

Ciencias

En Ciencias, los tres posgrados de Unileon tienen carácter presencial y en el campus leonés. El Máster Universitario en Investigación en Biotecnología y Biomedicina ofrece formación presencial, especializada y práctica a 15 alumnos para la comprensión y utilización de métodos y técnicas experimentales actuales y multidisciplinares en la investigación en Biología, Biomedicina y Biotecnología.

El Máster Universitario en Investigación en Diversidad Botánica y Zoológica tiene como objetivo formar en un nivel avanzado a quince profesionales en el uso del lenguaje científico para la identificación y reconocimiento de plantas, comunidades vegetales, hongos y animales en un contexto ecológico y evolutivo; formar en técnicas de muestreo y conservación, y aquellas que permitan comprender y estudiar la diversidad, así como sus aplicaciones en la conservación y gestión del medio natural, en producción sostenible y en las competencias para la investigación en estos ámbitos.

Y, en tercer y último lugar en esta rama del conocimiento, el Máster Universitario en Riesgos Naturales forma de manera presencial a 15 profesionales cualificados para el análisis y conocimiento de los fenómenos naturales que son clasificados como riesgos naturales y sus implicaciones, ofreciendo una formación especializada, con un notable potencial en el mercado laboral y de relevancia en varios sectores de I+D+i de especial importancia.

Ciencias de la Salud

La rama de Ciencias de la Salud es la tercera con más oferta de posgrados oficiales de Unileon. Ofrece seis títulos que se imparten en distintas modalidades, presencial y semipresencial, en el Campus de León o a distancia. A continuación los detalles de cada uno:

El Máster Universitario en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias forma a 20 profesionales preparados para enfrentarse a los problemas de salud de los pacientes críticos que acudan a los servicios de urgencias y estén ingresados en las unidades de cuidados críticos hospitalarios, sin olvidar la investigación, el liderazgo profesional y la resolución de problemas de salud. Tiene carácter presencial.

El Máster Universitario en Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida forma, a distancia, a 30 especialistas en el área de las Ciencias Biomédicas y de la Salud, permitiendo una actualización de conceptos y conocimientos relacionados tanto con aspectos básicos y clínicos como con la metodología de la investigación en los diversos campos de estas ciencias.

El Máster Universitario en Innovación e Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ofrece formación científica y presencial a 25 alumnos orientada a la adquisición de nuevos conocimientos y técnicas aplicables al diseño de programas e investigaciones de actividad física centradas en el mantenimiento o recuperación de la salud física, emocional y de la calidad de vida, aplicados en el ambiente escolar, laboral, de ocio o rehabilitador.

El Máster Universitario en Innovación en Ciencias Biomédicas y de la Salud forma 65 especialistas, a 30 de manera presencial y a distancia a 35, en el área de las Ciencias Biomédicas y de la Salud, permitiendo una actualización de conceptos y conocimientos relacionados tanto con aspectos básicos y clínicos como con la metodología de la investigación en los diversos campos de estas ciencias.

El Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosanitarias da una formación investigadora avanzada, de carácter multidisciplinar y semipresencial a 45 alumnos, orientada a promover la iniciativa en tareas investigadoras en el ámbito de la Salud y la Sociedad.

Y, como cierre a este apartado, el Máster Universitario en Investigación en Atención Primaria de Salud, online, con matrícula para 25 alumnos. En él se forma en investigación avanzada a los profesionales de Medicina de Atención Primaria para que sean capaces de diseñar, desarrollar e interpretar investigaciones clínicas y epidemiológicas de alta calidad, desde su práctica clínica en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.

Ciencias Sociales y Jurídicas

La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas oferta más de una docena de posgrados en la Universidad de León. La gran mayoría de los títulos se imparten en modalidad de docencia presencial en el Campus de León, con dos excepciones en las que se permite la semipresencialidad y una modalidad a distancia.

El Máster Universitario en Abogacía y Procura diseña una formación presencial para 50 alumnos, adecuada para el acceso al ejercicio de la abogacía y procura, proporcionando formación práctica y facilitando la adquisición de las competencias contempladas en el Real Decreto 64/2023, de 8 de febrero.

El Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras forma 20 profesionales, con carácter presencial, con conocimientos avanzados para el análisis, gestión y valoración de riesgos financieros para la dirección y gestión de todo tipo de empresas, fundamentalmente entidades aseguradoras y financieras; para el análisis y valoración de productos financieros y de seguros; para la dirección y gestión en organismos públicos y para el cumplimiento de los requisitos de capital establecidos en la normativa financiera europea.

El Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo, interuniversitario y semipresencial, ofrece una formación avanzada y multidisciplinar sobre las fuerzas que explican la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo y sobre las metodologías, políticas y estrategias de la cooperación internacional para el desarrollo.

El Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital forma de manera presencial a 25 profesionales y otros 25 online especializados en el ámbito del Derecho de la Ciberseguridad y el Entorno Digital, que dará respuesta a los nuevos retos con los que se enfrenta el Derecho a partir de los avances derivados de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.

El Máster Universitario en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo da una formación presencial para 30 alumnos, permanente y especializada que aporta los conocimientos científico-técnicos más novedosos, así como las metodologías y experiencias prácticas de expertos, orientada a mejorar la capacitación para el ejercicio profesional en el campo del entrenamiento y el análisis del rendimiento deportivo.

El Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas ofrece una formación presencial especializada para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las Enseñanzas de régimen especial.

El Máster Universitario en Gestión de Personal y Práctica Laboral imparte una formación presencial para 30 alumnos, especializada y práctica, para la gestión de los recursos humanos y las relaciones laborales, y para la asesoría integral en materia laboral, fiscal y contable de la empresa.

El Máster Universitario en Gestión de Prevención de Riesgos Laborales proporciona la formación exigida por el Real Decreto 39/1997 para desempeñar el trabajo de técnico superior en prevención de riesgos laborales, de manera presencial, a un máximo de 30 alumnos.

El Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa, interuniversitario, forma investigadores en el campo de la Economía de la Empresa capaces de enfrentarse a situaciones complejas en entornos de alta incertidumbre y de aplicar las herramientas analíticas y métodos de investigación pertinentes en cada caso.

El Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación ofrece formación presencial a 30 alumnos, orientada a desarrollar habilidades investigadoras complejas en conexión con enseñanzas de Doctorado, posibilitando la iniciación en tareas investigadoras en el ámbito de la Psicología y Ciencias de la Educación.

El Máster Universitario en Orientación Educativa proporciona una formación presencial a 20 alumnos especializada y orientada a ejercer las funciones de orientación psicopedagógica y educativa en centros e instituciones educativas.

El nuevo Máster Universitario Europeo en derecho, datos e inteligencia artificial (European Master in Law, Data and Artificial Intelligence EMILDAI) es una oferta de Máster única que tiene como objetivo cerrar la brecha para las empresas e instituciones que ahora requieren expertos para procesar datos de manera legal, ética y segura, en particular en el contexto del uso de los sistemas de inteligencia artificial. Ofrece una combinación de módulos de derecho e informática y está financiado por el programa Erasmus Mundus de la Unión Europea.

El Máster Universitario Europeo en Dirección de Empresas (European Master in Business Studies EMBS) supone una oportunidad única de aprender cómo llevar a cabo negocios eficientes en Europa, transmitiendo los conocimientos precisos para la dirección de empresas internacionales a través de un amplio perfil de profesionales del ámbito académico y empresarial. Oferta 30 plazas presenciales.

Y, para terminar este bloque, la novedad para el próximo curso es el Máster Universitario Internacional en Producción y Consumo Responsable que formará a 20 alumnos de manera presencial en el Campus de León para dar soluciones a los retos planteados por estrategias europeas como el Green Deal o incluso globales como el número 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Ingeniería y Arquitectura

Con la rama de Ingeniería y Arquitectura cerramos este artículo, que ofrece doce posgrados: tres de ellos semipresenciales, dos en el Campus del Bierzo de Ponferrada y otro en el Campus de Vegazana de León, un par se pueden cursar a distancia y el resto, la mayoría, son presenciales en el Campus de León.

El Máster Universitario en Geoinformática para la Gestión de Recursos Naturales está dirigido a titulados en Ingeniería Forestal, Ingeniería en Geomática, Ingeniería Agraria, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía, Ingeniería de Montes, Ingeniería Agronómica (e ingenierías técnicas y licenciaturas de las que proceden). Tiene carácter semipresencial en el Campus del Bierzo, en Ponferrada, para 15 alumnos.

El Máster Universitario en Incendios Forestales, Ciencias y Gestión Integral, interuniversitario y semipresencial en el Campus del Bierzo de Ponferrada, forma a 25 técnicos especialistas en el ámbito de los incendios forestales. Enseña a predecir el comportamiento del fuego y su propagación, prever la evolución del fuego, calcular y simular la propagación espacial de un incendio y diseñar estrategias de prevención y extinción.

El Máster Universitario en Industria 4.0, interuniversitario y presencial, está dirigido a formar profesionales interesados en trabajar en empresas tecnológicas que se encuentran en el proceso de transformación o adaptación a la industria 4.0. Ofrece una formación multidisciplinar con un profundo conocimiento de las tecnologías facilitadoras de la industria digital y capacita para desarrollar una actividad profesional en áreas emergentes con una fuerte demanda de expertos.

El Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica ofrece 60 plazas para recibir formación presencial en Ingeniería Aeronáutica de carácter transversal, dirigida a capacitar profesionales para ejercer su profesión y para integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente.

El Máster Universitario en Ingeniería Agronómica forma personal capacitado para ejercer, con totales garantías, la profesión regulada de Ingeniero Agrónomo en un mercado laboral cada vez más complejo y competitivo. Oferta 60 plazas, presenciales.

El Máster Universitario en Ingeniería Industrial imparte una formación presencial para 100 alumnos en Ingeniería Industrial con carácter generalista para la dirección de proyectos multidisciplinares, resolución de problemas ingenieriles de nivel avanzado y dirección de equipos profesionales.

El Máster Universitario en Ingeniería Informática brinda una formación presencial a 75 alumnos en Ingeniería Informática de carácter transversal, dirigida a capacitar profesionales para ejercer su profesión y para integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares, mostrando actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente.

El Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos da formación de alto nivel, rigurosa e innovadora, a 60 alumnos de manera presencial, que permita a los egresados asumir cargos de responsabilidad en la gestión y dirección de la empresa, preferentemente en industrias y explotaciones mineras y energéticas.

El Máster Universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros, interuniversitario y a distancia, forma profesionales en el análisis y procesamiento de grandes cantidades de datos (Big Data) heterogéneos, con el objetivo de extraer información que soporte, facilite y optimice la toma de decisiones en el mundo empresarial y/o social, garantizando la seguridad tanto en el almacenamiento como en la transmisión de los datos.

El Máster Universitario en Investigación en Ciberseguridad, presencial (30 plazas) y a distancia (30 plazas), proporciona una formación interdisciplinar en el ámbito de la ciberseguridad, permitiendo a los estudiantes obtener conocimientos sobre la investigación llevada a cabo en los campos más relevantes en los que ésta es de aplicación.

El Máster Universitario en Producción en Industrias Farmacéuticas ofrece una formación presencial avanzada para favorecer la incorporación de 25 alumnos al sector farmacéutico y proporcionarle una visión general para poder relacionarse de forma adecuada con todas las unidades de fábrica, distintas a las que esté trabajando, y con otros actores externos a la propia industria.

El Máster Universitario y semipresencial en Robótica e Inteligencia Artificial, dirigido a titulados y graduados en Ingeniería de la rama Informática y titulaciones afines, ofrecerá 30 plazas para una formación semipresencial y transversal en Robótica e Inteligencia Artificial, dirigida a capacitar a los profesionales para ejercer su profesión y para integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial. Fomentar actitudes éticas y responsables, de respeto a las personas, al entorno social y al medio ambiente en todas las actividades y proyectos relacionados con la robótica y la inteligencia artificial, en línea con el compromiso de la comunidad robótica en promover un uso responsable y seguro de estas tecnologías.

Y, para terminar, el Máster Universitario Europeo en derecho, datos e inteligencia artificial (European Master in Law, Data and Artificial Intelligence EMILDAI), que también pertenece a esta rama, y que es una oferta de Máster única que tiene como objetivo cerrar la brecha para las empresas e instituciones que ahora requieren expertos para procesar datos de manera legal, ética y segura, en particular en el contexto del uso de los sistemas de inteligencia artificial. Ofrece 21 plazas presenciales, financiado por el programa Erasmus Mundus de la Unión Europea.

Toda la información de los plazos, condiciones de inscripción y documentación que se necesita presentar, en los enlaces o en la web de la Universidad de León.