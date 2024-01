Treinta estudiantes de secundaria compiten el viernes en León en la fase local de la Olimpiada Matemática

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León acoge el viernes 12 de enero a partir de las 9.30 horas las pruebas de la Fase Local de la LX edición de la Olimpiada Matemática Española, en la que participarán un total de 30 alumnos de cuarto de la ESO y Bachillerato procedentes de centros públicos y concertados de León y Ponferrada. Estos estudiantes fueron seleccionados en la Fase Cero a la que concursaron 103 estudiantes, que se celebró el pasado 1 de diciembre en modalidad online y de forma simultánea en todos los distritos de Castilla y León congregando a más de 350 participantes.

Tras la recepción oficial que tendrá lugar en el Hall del edificio de Industriales, los alumnos asistirán a la primera sesión de problemas a las 10 horas, prueba que se prolongará hasta las 12.30 horas. Noemí de Castro García, profesora del Departamento de Matemáticas, ha asumido en esta edición la coordinación de la Olimpiada en nombre de María Teresa Trobajo de las Matas. Al término de la primera fase de la prueba, los profesores De Castro y Andrés Sáez Schwedt acompañarán a los estudiantes en la visita programada a distintos servicios y laboratorios de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial.

A la conclusión de la visita, el Vicerrectorado de Estudiantes de la ULE ofrecerá a todos los participantes una comida en la cafetería central del Campus de Vegazana a las 14 horas, y luego volverán a las aulas para afrontar la segunda prueba de problemas entre las 15.30 y 20 horas.

Los ganadores se conocerán en el transcurso de un acto que se celebrará el próximo viernes 19 de enero, en el Paraninfo Gordón Ordás de El Albéitar, donde se hará entrega de obsequios y diplomas a los 10 primeros (‘Top Ten’). Los tres primeros serán los ganadores del Distrito de León y serán quienes participarán -junto a los nueve ganadores de los restantes distritos de Castilla y León (Burgos, Salamanca y Valladolid)- en la Fase Autonómica que se celebrará en febrero en Valladolid. Además, el primer puesto de la Olimpiada recibirá el premio XERIDIA.

El Departamento de Matemáticas ha destacado la elevada participación de estudiantes en la Fase Cero “lo que demuestra el éxito de la Matemática en nuestra provincia” y a través del blog de la Olimpiada Matemática de la ULE reclama a los que no fueron clasificados que no desesperen en su capacidad, su voluntad y sus ilusiones. “Cada paso es diferente, tanto el éxito como el ‘no éxito’ (complementario matemático), nos hacen avanzar, aprender, conocer nuestras debilidades y fortalezas. No son pocos los participantes que han realizado una carrera científica exitosa, independientemente de sus resultados olímpicos”.