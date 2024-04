El rector de la Universidad de León se reunirá con Educación para insistir en la implantación del Grado de Medicina

La Universidad de León celebra este viernes el acto de investidura de tres nuevos Honoris Causa, entre ellos la primera mujer, la química Laura María Lechuga, junto a Manuel Atienza Rodríguez y Dionisio Llamazares Fernández. Ante los medios, el actual rector de la institución leonesa, Juan Francisco García Marín, ha confirmado que seguirá insistiendo a la Junta de Castilla y León para la creación de un Grado de Medicina en la provincia.

El actual rector de la Universidad de León, que se despide en pocos meses del cargo ante la celebración de nuevas elecciones universitarias a las que ya no puede volver a presentarse, y lo hace reconociendo que “siempre quedan cosas por hacer”. Una de ellas, la creación de un Grado de Medicina en León, sobre la que ha anunciado que se reunirá el lunes 15 de abril con la consejera de Educación, Rocío Lucas, para “plantear más datos e informes” que avalen su implantación.

Otra de las cuestiones que ha reconocido García Marín ha sido que no ha dado tiempo en este último mandato a modificar los estatutos de la Universidad de León adaptados a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universidad (LOSU): “Me hubiera gustado dejar hechos los estatutos adaptados a la LOSU y no están. Se podría haber hecho. Ahora el Gobierno ha ampliado un año más la modificación de estatutos, lo que va a retrasar la adaptación de la LOSU. Espero que la persona que ocupe mi lugar tendrá que hacer esos nuevo estatutos que espero que sean lo más progresista posible, no quedarnos solo en la parte administrativa.

Los tres nuevos Honoris Causa

La primera mujer Honoris Causa de la Universidad de León, Laura María Lechuga, se ha mostrado muy emocionada poco antes del inicio de la ceremonia, pidiendo que, a pesar de ser ella la primera en recibir este reconocimiento, no sea la última: “Estoy muy emocionada, creo que es un día histórico para la Universidad de León. Ser la primera mujer Honoris Causa es un gran honor y espero ser la primera de muchas que tienen que venir detrás porque hay muchísimas mujeres que se lo merecen y son excelentes”.

Del mismo modo, Manuel Atienza, se sintió “muy honrado” sobre el conocimiento y pronunció en el acto un discurso titulado ‘Elogio de la filosofía del Derecho’.

“Ser profeta en tu propia tierra es especialmente agradable”, ha reconocido por su parte Dionisio Llamazares, quien en su discurso abordó “la libertad de conciencia, la tolerancia y la neutralidad”. Tres cuestiones que hoy en día suponen “una quimera”, pero que “serán la realidad del mañana” .