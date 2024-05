El León Business Talent, un escaparate universitario de proyectos de negocio con “viabilidad empresarial”

Una treintena de grupos de estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas, en Marketing y el Máster en Ingeniería Industrial expusieron este martes en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León un total de 26 proyectos de negocio en sectores muy diversos, como la salud, el ocio, la restauración o incluso la seguridad, en el marco del XII León Business Talent, con el objetivo de “buscar inversores o compañeros de viaje en la aventura de emprender”.

Se trata de una iniciativa organizada por el Grupo de Investigación en Dirección de Empresas bajo la coordinación de la profesora del área de Organización de Empresas Montserrat Méndez Redondo, con la colaboración de la propia Facultad, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Seniors Españoles para la Colaboración Técnica y Drasanvi.

Con el objetivo de “acercar a los alumnos, que a veces viven en un entorno académico muy estricto, al mundo real y el de la empresa”, el XII León Business Talent proporciona “una toma de contactos con empresarios, inversores y business angels”. Así lo apuntó Montserrat Méndez, quien además señaló que, en ediciones anteriores, “además de proyectos que se han podido llevar a cabo”, también surgieron “relaciones contractuales en las que un empresario con cierta trayectoria habla con algún alumno al que ve potencial y les ofrece puestos de trabajo”.

El profesor de Creación de Empresas Tecnológicas, Eduardo Hevia, participó por primera vez como docente en la feria, aunque reconoció que sí lo ha hecho de manera habitual por su profesión, lo que le hace ser consciente de que “los alumnos tienen que empezar a aprender habilidades que no se estudian en la Universidad”. Además, celebró que la mayoría de los proyectos “cuentan con viabilidad empresarial”.

Seguridad y salud

La seguridad de los ciudadanos es el objetivo del proyecto Securclic que, bajo el lema ‘Tu vida no tiene tiempo’, propone un dispositivo que se puede pulsar un botón de emergencia en caso de sentirse en peligro y “llama directamente a la policía”. Creado por tres estudiantes de Erasmus procedentes de Francia, Paul, Clair y Charlotte, cuenta también con una aplicación móvil que “permite a los usuarios ver la ubicación de los equipos de seguridad en un mapa interactivo en tiempo real, recibir notificaciones de alertas y acceder rápidamente a los servicios de emergencias”.

Dirigido “principalmente a menores, pero también a personas mayores y con discapacidad”, la idea partió de “la inseguridad existente en la sociedad” y busca “calmarla”, ya que “la integración de seguimiento en vivo y mapeo de las áreas peligrosas proporciona una mayor visibilidad del entorno y una mayor sensación de seguridad”.

La inteligencia artificial tampoco faltó a la feria, para lo que un grupo de estudiantes presentó su aplicación para dar sugerencias diagnósticas a partir de una radiografía. Para ello fueron asesorados por un radiólogo del Hospital de Santanter, que les explicó que “hay momentos en una emergencia en los que es necesario tomar decisiones diagnósticas muy rápidas”. Así, mediante su propuesta, “no se busca sustituir el diagnóstico que puede hacer un médico, pero sí darles unas sugerencias”.

Soledad, conexión y mascotas

En un área completamente diferente, Verónica, Sara y Laura proponen Woof, “una aplicación para el cuidado de mascotas a domicilio” para aquellas personas que “tienen que irse de sus casas por motivo de trabajo u ocio y no quieren llevarla a guarderías u hoteles caninos porque al de su entorno se agobian”.

‘Tranquilidad para ti, felicidad para tu mascota’ es el lema de Woof, que cuenta con una aplicación móvil en la que destacan “tres apartados fundamentales”, entre los que se encuentran la localización para saber dónde está la mascota en todo momento, reseñas para saber cómo han cuidado al animal y un chat específico para hablar con los cuidadores.

“Cada vez más personas tienen mascotas y la gente cada vez se mueve más por trabajo, además de que quiere disfrutar más de la vida, pero hay muchos hoteles que no son pet friendly y es muy difícil viajar con tus mascotas, por eso nuestra idea te permite dejarlos en buenas manos”, explican.

La lucha contra la soledad no deseada es el objetivo perseguido por Daniel, Karla y Wendy Vanessa con el proyecto Amigai, que “se encarga de luchar contra esta pandemia que hoy en día afecta a más del 25% de la población, sobre todo el edades jóvenes”. Para ello, cuenta con un dispositivo que “fomenta la interrelación con la gente”, mediante el que los usuarios “puedan hablar con él y les conteste”, al tiempo que “recuerde ciertas cosas, proponga actividades o hacer quedadas con otras personas que dispongan de él”.

Sus creadores detallan que “Amigai está enfocada en brindar apoyo emocional y social a través de una plataforma y su objetivo es conectar a las personas que experimentan una soledad no deseada a través de funciones como un chatbot, un asistente virtual, un consejero personal, grupos de apoyo y recursos de salud mental”.

También para la conexión entre personas, pero de una forma muy diferente, Verónica presenta Find out, una aplicación móvil pensada para los estudiantes de la ciudad y que busca “crear una conexión entre ellos y con personas que alquilan pisos o negocios que tienen ofertas específicas, como librerías o incluso cafeterías”. La app cuenta con un filtro “para que lo que se busque no sea un completo caos”, de manera que “se pueden buscar solamente pisos, eventos o saber qué lugares encajan más con tu estilo de vida’.

Find out surge de la necesidad detectada entre los estudiantes que, “al llegar junio se vuelven locos por tener que cambiar de piso y, al moverse siempre en el mismo entorno, no encuentran personas con las que compartirlo”. También piensa “en estudiantes extranjeros y alumnos en general” que “desconocen a qué sitios ir con buenas ofertas o incluso muchos lugares a los que es mejor ir”, para evitar “acabar en lugares que no les gusten por falta de información”.